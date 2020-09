Vrah Johna Lennona sa ospravedlnil jeho vdove Yoko Ono

New York 22. septembra (TASR) - Mark Chapman, ktorý zavraždil hudobníka Johna Lennona, sa po 40 rokoch ospravedlnil jeho vdove Yoko Ono. Chapman zastrelil Lennona v decembri 1980 v New Yorku pred očami jeho japonskej manželky.



V auguste vrahovi po 11. raz zamietli žiadosť o podmienečné prepustenie z väzenia. Počas vypočúvania Chapman uviedol, že 40-ročnú rockovú hviezdu zabil pre "slávu" a že si za to zaslúži trest smrti, informovala v utorok stanica BBC. Chapman (65) dodal, že na svoj "čin hodný opovrhnutia" myslí stále a je zmierený so skutočnosťou, že za mrežami zrejme strávi zvyšok života.



"Opakujem, že mi je to ľúto, nechcem sa vyhovárať. Spravil som to pre vlastnú slávu. Je to najhorší zločin, aký môže byť spáchaný voči nevinnému človeku. Jediným dôvodom, prečo som ho zavraždil, bola jeho obrovská sláva a ja som zároveň veľmi túžil stať sa slávnym. Bolo to odo mňa veľmi sebecké," povedal Chapman porote v newyorskom väzení Wende Correctional Facility.



"Toto by som chcel zdôrazniť - bol to veľmi samoľúby čin. Je mi ľúto za bolesť, ktorú som jej (Ono) spôsobil," zakončil Chapman, ktorého výpoveď získala tlačová agentúra PA Media. V prepise záznamu porota odmietla jeho podmienečné prepustenie na základe uznesenia, že "by to nebolo zlučiteľné s osohom spoločnosti".



Porota takisto poznamenala, že jeho "sebecké konanie obralo budúcich fanúšikov (Lennona) o možnosť zažiť inšpiratívne slová, ktoré tento umelec adresoval miliónom ľudí". "Váš násilný čin nespôsobil ujmu iba rodine a jeho bývalým členom (skupiny The Beatles), ale celému svetu," vyhlásila vo svojom uznesení porota.



Chapman vo väzenskom bloku, do ktorého ho umiestnili pre jeho vlastné bezpečie, pracuje ako úradník a nosič. O ďalšie podmienečné prepustenie môže požiadať opäť o dva roky.