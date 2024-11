USA vraj požiadali Libanon o jednostranné prímerie s Izraelom

Bejrút 1. novembra (TASR) – Spojené štáty požiadali Libanon, aby vyhlásil jednostranné prímerie s Izraelom a oživil tak uviaznuté rozhovory o ukončení útokov medzi Izraelom a hnutím Hizballáh. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom v piatok informovala agentúra Reuters, úradujúci libanonský premiér Nadžíb Míkátí to však poprel, píše TASR.



Libanonský politický zdroj a vysokopostavený diplomat uviedli, že takúto výzvu tlmočil Míkátímu tento týždeň americký vyslanec Amos Hochstein, ktorý vo štvrtok navštívil Izrael v rámci zintenzívneného diplomatického úsilia o prímerie.



Míkátího kancelária vo vyjadrení pre Reuters poprela, že by USA požiadali Libanon o vyhlásenie jednostranného prímeria. Uviedla, že postoj libanonskej vlády je jasný – žiada zastavenie paľby od oboch strán a dodržiavanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701, ktorá ukončila posledný konflikt medzi oboma stranami v roku 2006.



Americké veľvyslanectvo v Bejrúte na žiadosť o vyjadrenie zatiaľ nereagovalo.



USA sa podľa zdrojov snažia presvedčiť Bejrút, aby prevzal časť iniciatívy na rozhovoroch, najmä s ohľadom na predpoklad, že Izrael bude pokračovať vo vojenských operáciách, pri ktorých už zahynula väčšina vedenia Hizballáhu a ktoré zničili veľkú časť juhu Libanonu.



Libanonské ozbrojené sily sa nezúčastňujú na konflikte medzi Izraelom a Hizballáhom, ktorý začal odpaľovať rakety na izraelské vojenské základne pred rokom v solidarite so svojím palestínskym spojencom, hnutím Hamas v Pásme Gazy.



Akékoľvek rokovania o prímerí by musel odobriť Hizballáh, ktorý má ministrov v libanonskom kabinete a ktorého členovia a spojenci zastávajú značný počet kresiel v libanonskom parlamente. Diplomati sú v kontakte s Hizalláhom prostredníctvom jeho spojenca, predsedu parlamentu Nabího Barrího.