USA vrátili Číne dva ukradnuté historické artefakty zo 7. storočia

New York/Peking 10. mája (TASR) - Spojené štáty vrátili Číne dve starobylé kameňorytiny, ktoré boli do USA nezákonne prepašované v 90. rokoch minulého storočia. Ide o najnovšiu súčasť repatriácií umeleckých a historických predmetov ukradnutých z viac ako desiatich krajín. V stredu to uviedli newyorskí predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Dve pohrebné kameňorytiny zo siedmeho storočia, ktorých celková hodnota sa v súčasnosti odhaduje na 3,5 milióna dolárov (3,2 milióna eur) boli na začiatku 90. rokov ukradnuté z jednej hrobky a z Číny ilegálne prepašované do zahraničia.



Manhattanský prokurátor Alvin Bragg vyhlásil, že kameňorytiny boli súčasťou 89 historických predmetov z 10 krajín, ktoré odkúpila súkromná newyorská zberateľka Shelby Whiteová. Od roku 1998 malo kameňorytiny vypožičané Metropolitné múzeum umenia v New Yorku, až kým ich v rámci vyšetrovania v roku 2023 neskonfiškovala miestna prokuratúra.



Kameňorytiny sú súčasťou nezákonne získaných historických artefaktov, ktorých pôvod vyšetrovala špeciálne zriadená jednotka. Hodnota všetkých vyšetrovaných predmetov dohromady dosiahla takmer 69 miliónov dolárov (63 miliónov eur).



Agentúra AFP pripomína, že od vlaňajšieho januára USA vrátili 950 artefaktov v hodnote 195 miliónov dolárov do viac než 19 krajín sveta vrátane Kambodže, Grécka, Turecka, Indie, Pakistanu či Talianska.