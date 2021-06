USA vrátili Kambodži starožitnosti v hodnote takmer 4 miliónov dolárov

Washington 11. júna (TASR) - Spojené štáty vrátili do Kambodže 27 ukradnutých cenných starožitností v hodnote zhruba 3,8 milióna dolárov. V piatok o tom informovala agentúra Reuters.



Medzi cennými predmetmi sa nachádza viacero hinduistických a budhistických sôch, vrátane bronzového meditujúceho Buddhu či hinduistického boha Šivu.



Vrátenie pašovaných artefaktov je výsledkom práce vyšetrovateľov zo štátu New York, ktorí na ich získaní pracovali niekoľko rokov. Vyšetrovateľom sa podarilo zhabať takmer 400 pašovaných predmetov z desiatich krajín, ktoré postupne vracajú do krajín ich pôvodu, približuje Reuters.



Kambodžská ministerka kultúry Phoeurng Sackona označila vrátené cennosti za "chýbajúce duše" predkov svojej krajiny.



Spojené štáty minulý týždeň vrátili Thajsku dve 680-kilové kameňorezby, ktoré boli odtiaľ ukradnuté pred storočiami a vystavené v múzeu v meste San Francisco.