USA vrátili Ukrajine ukradnuté artefakty zaistené na letisku

Kyjev/Praha 13. marca (TASR) - Spojené štáty vrátili Ukrajine historické predmety ukradnuté na Ruskom okupovaných ukrajinských územiach, informovala v nedeľu stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Ukrajinské veľvyslanectvo v USA vo svojom vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach spresnilo, že príslušníci americkej colnej a pohraničnej ochrany na newyorskom letisku Johna F.Kennedyho zadržali tieto historické a kultúrne pamiatky pri pokuse o ich nelegálny dovoz do USA.



Preverovaním pôvodu a ďalším skúmaním týchto artefaktov sa potvrdilo, že ide o cennosti patriace Ukrajine a ukradnuté na Ruskom okupovaných ukrajinských územiach.



Išlo napríklad o krátky meč z prostredia skýtskej kultúry zo 6.-5. storočia pred n. l., leštenú kremennú sekeru z 3. storočia pred n. l. a šable z obdobia štátu Polovcov z 11.-12. storočia.



Tieto a ďalšie predmety sa páchatelia pokúsili doviezť do Spojených štátov z Ruska bez sprievodných dokumentov.



Celkovo bolo takto zadržaných najmenej 20 zásielok archeologických pokladov, ktoré boli z Krasnodarského kraja, ako aj z Ruskom okupovaných území Ukrajiny zaslané do USA od júla do septembra minulého roka.



Veľvyslankyňa Ukrajiny v USA Oxna rkarovová zdôraznila, že odkedy sa minulý rok začala invázia ruskej armády na Ukrajinu, ruské jednotky odcudzili z ukrajinských múzeí a okupovaných území tisíce pamiatok a umeleckých diel.