Správa výboru Snemovne: Môže viesť k Trumpovmu impeachmentu

Washington 3. decembra (TASR) - Výbor pre tajné služby Snemovne reprezentantov Kongresu Spojených štátov zverejnil v utorok správu, ktorá by mohla byť podkladom pre vypracovanie ústavnej žaloby (impeachmentu) na prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Informovala o tom spravodajská televízia CNN.



V 300-stranovej správe sa však priamo podanie ústavnej žaloby na prezidenta neodporúča, správa len konštatuje, že šéf Bieleho domu sa dopustil "hrubého zneužitia moci".



"Prezident sa takéhoto konania dopustil v prospech svojho znovuzvolenia, aby poškodil volebné vyhliadky svojho politického protivníka a ovplyvnil nadchádzajúce (prezidentské) voľby vo svoj prospech," uvádza sa v správe výboru pre tajné služby s tým, že Trump "nadradil svoje osobné a politické záujmy nad záujmy Spojených štátov, pokúsil sa narušiť integritu procesu voľby prezidenta a ohrozil národnú bezpečnosť USA".



Biely dom v reakcii tlmočenej svojou hovorkyňou Stephanie Grishamovou odmietol tvrdenia v správe výboru, ktorý "neposkytol žiadny dôkaz o previnení" prezidenta Donalda Trumpa.



Správa výboru pre tajné služby Snemovne reprezentantov by podľa CNN mala slúžiť ako základ pre spustenie procesu impeachmentu, ktorý by bol len tretím v dejinách spojených štátov.



Vyšetrovanie v rámci impeachmentu v Snemovni reprezentantov ovládanej demokratmi sa zameriava na obvinenia, že republikán Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť politické vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách v roku 2020 Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.



Vyšetrovanie prebiehajúce v snemovni môže vyústiť do ústavnej žaloby proti Trumpovi a v takom prípade by sa Trump stal tretím obžalovaným prezidentom v dejinách USA, po Billovi Clintonovi v roku 1998 a Andrewovi Johnsonovi v roku 1868. Uznať za vinného a odvolať z úradu ho môže až Senát, kde majú republikáni väčšinu.