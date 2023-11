Výbuch auta pri Kanade údajne USA vyšetrujú ako pokus o útok

Niagara Falls 22. novembra (TASR) – Pri moste na americko-kanadskej hranici neďaleko Niagarských vodopádov vybuchlo v stredu vozidlo. Federálni agenti z USA prípad vyšetrujú ako pokus o teroristický útok, uviedla stanica Fox News s odvolaním sa na nemenované zdroje, píše TASR.



Podľa amerických médií pri explózii zomreli dvaja ľudia a zranenia utrpel príslušník pohraničnej hliadky. Agentúra AP informovala o uzavretí štyroch hraničných priechodov v oblasti.



Explózia nastala na americkej strane pri mýtnej bráne pred mostom Rainbow Bridge, ktorý vedie nad riekou Niagara a spája USA s Kanadou. Úrady následne preventívne uzavreli tri ďalšie mosty medzi americkým štátom New York a kanadskou provinciou Ontário.



Okoloidúci zverejnili na sociálnych sieťach zábery hustého dymu, plameňov a bezpečnostnej búdy ošľahanej plameňmi. Svedok pre televíziu WGRZ-TV povedal, že videl vozidlo, ktoré veľkou rýchlosťou smerovalo k hraničnému priechodu, keď náhle uhlo pre ďalším autom, vrazilo do plota a vybuchlo.



Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) bez ďalších podrobností potvrdil, že prípad vyšetruje. Guvernérka štátu New York Kathy Hochulová uviedla, že situáciu podrobne sleduje. Kanadský premiér Justin Trudeau hovoril o "veľmi vážnej situácii".