Výbuch auta na hranici USA s Kanadou zrejme nesúvisel s terorizmom

Niagara Falls 23. novembra (TASR) – Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by stredajší výbuch auta na americko-kanadskej hranici neďaleko Niagarských vodopádov bol teroristickým činom. Oznámila to guvernérka amerického štátu New York Kathy Hochulová, informujú agentúry AP a AFP.



Prvé správy amerických médií pri tom hovorili o tom, že federálni agenti vyšetrujú výbuch ako teroristický útok. Pri explózii zomreli dvaja ľudia.



"V tomto momente neexistujú dôkazy o tom, že by to bolo dielo teroristov. Bol to strašný incident, havária, výbuch, ale v tejto fáze nám nie je známe, že by to malo súvis s terorizmom," uviedla na tlačovom brífingu guvernérka Hochulová s tým, že vyšetrovanie prípadu stále pokračuje.



Totožnosť obetí nezverejnila, ale naznačila, že vozidlo mohlo byť zo západnej časti štátu New York. Podľa nej vyšetrovatelia nemajú informácie ani o ďalších prípadných súvisiacich hrozbách.



Explózia vozidla nastala na americkej strane pred mostom Rainbow Bridge, ktorý vedie ponad rieku Niagara a spája USA s Kanadou. Úrady následne preventívne uzavreli tri ďalšie mosty medzi americkým štátom New York a kanadskou provinciou Ontário.



Prípadom sa pôvodne začali zaoberať agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), neskôr však celý prípad odovzdali miestnemu policajnému oddeleniu v meste Niagara Falls, ktorý ho bude vyšetrovať ako dopravnú nehodu. "Prehliadka miesta udalosti neidentifikovala žiadne výbušné materiály ani neodhalila spojitosť s terorizmom," uvádza sa vo vyhlásení FBI.



Na záberoch z bezpečnostnej kamery zverejnených americkou vládou vidno ako auto, ktoré veľkou rýchlosťou jazdilo po mokrej vozovke, narazilo do trávnatého deliaceho pásu medzi cestami, načo bolo vymrštené vysoko do vzduchu. Po niekoľkých metroch "letu" narazilo do radu stánkov, resp. unimobuniek a vybuchlo, čo však už na videu nevidno.



Podľa agentúry AP je ohľadne incidentu stále veľa nejasností. Udalosť vyvolala obavy na oboch stranách hranice pred americkým Dňom vďakyvzdania, ktorý tento rok pripadá na 23. novembra.