USA vyčlenia miliardy na pomoc Ukrajine, zdania bohatých

Americký prezident Joe Biden, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Washington 29. marca (TASR) - USA vyčlenia miliardy dolárov na pomoc Ukrajine, zdania bohatých a znížia svoj deficit. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2023, ktorý v pondelok (28.3.) predstavil prezident Joe Biden. TASR o tom informuje na základe správy AFP.Masívny plán rozpočtu vo výške 5,8 bilióna USD (5,29 bilióna eur) by zaplatil mnohé z Bidenových politických návrhov v čase, keď jeho administratíva čelí nespokojnosti a nízkemu hodnoteniu zo strany voličov, rekordnej inflácii a pretrvávajúcej neistote v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.Rozpočet musí schváliť Kongres, v ktorom má Bidenova Demokratická strana tesnú väčšinu, pričom zákonodarcovia z oboch strán budú určite požadovať zmeny.Ľavicové krídlo demokratov pritom bude pravdepodobne proti prudkému zvýšeniu výdavkov na obranu o 4 %.povedal Biden, keď predstavil svoj návrh.Plán podľa nehoMedzi opatreniami je aj balík financií vo výške 6,9 miliardy USD na pomoc Ukrajine pri obrane pred ruskou inváziou, ako aj na pomoc NATO. Ďalšia miliarda USD by mala smerovaťNavrhovaná suma pre Pentagon vo výške 773 miliárd USD poukazuje na výzvy, ktorým USA vo svete čelia.Biden navrhol tiež minimálnu daň z príjmu daňových poplatníkov, ktorí zarábajú viac ako 100 miliónov USD, čím uspokojil požiadavku progresívnych demokratov, ktorí žiadali zdanenie bohatých ako spôsob riešenia sociálnej nerovnosti.uviedol Biely dom vo vyhlásení, podľa ktorého“. Poukázal pritom na fakt, že napríklad hasiči či učitelia platia vyššie dane ako miliardári, ktorí využívajú medzery v systéme.Návrh predpokladá zníženie rozpočtového deficitu USA o 1,3 bilióna USD, hoci štátny dlh vo výške 24,8 bilióna USD sa podľa projekcií ďalej zvýši.Rozpočtový plán zverejnili niekoľko mesiacov potom, ako sa Bidenova legislatíva, ktorá počíta s výdavkami stoviek miliárd dolárov na rekonštrukciu sociálnych služieb a boj proti klimatickým zmenám, zastavila v Kongrese pre rozpory medzi demokratmi.Návrh rozpočtu oživuje tiež plán na zvýšenie sadzby dane z príjmu právnických osôb na 28 %, ktorú Bidenov republikánsky predchodca Donald Trump v roku 2017 znížil na 21 %.Washington podporil dohodu dosiahnutú v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o minimálnej globálnej dani pre korporácie vo výške 15 %.Biely dom uviedol, že návrh rozpočtu(1 EUR = 1,0966 USD)