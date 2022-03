Spojené štáty vyčlenia z rozpočtu miliardy na pomoc Ukrajine a Európy

Washington 9. marca (TASR) - Vedúci predstavitelia amerického Kongresu dosiahli v stredu dohodu o vyčlenení peňazí z federálneho rozpočtu USA, ktoré budú použité ako finančná pomoc pre Ukrajinu aj pre amerických spojencov v Európe. Tento krok je reakciou na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu. Informovali o tom agentúry AP a Reuters s tým, že celkovo pôjde o sumu v objeme 13,6 miliardy amerických dolárov.



Táto suma je súčasťou tohtoročného amerického federálneho rozpočtu v celkovom objeme jeden a pol bilióna amerických dolárov. Kongres musí rozpočet prijať do konca pracovného týždňa, inak federálnym úradom hrozí výpadok financovania. Súčasťou balíka pre Ukrajinu a Európu sú aj peniaze pre krajiny, ktoré prijímajú najviac ukrajinských utečencov.



"Nemôžeme len sledovať v televízii to, čo sa deje na Ukrajine... Tento návrh reaguje na nevyprovokovanú ruskú agresívnu vojnu a na krutú inváziu na Ukrajinu," vyhlásila predsedníčka rozpočtového výboru Snemovne reprezentantov Rosa DeLaurová.



Prezident USA Joe Biden minulý týždeň požiadal Kongres o desať miliárd dolárov, ktoré by išli do Európy. Avšak demokrati spoločne s republikánmi sumu postupne navýšili. Peniaze budú určené na humanitárnu, vojenskú a ekonomickú pomoc.



"Vojna v Európe zamerala energiu Kongresu na to, aby niečo urobil a urobil to rýchlo," vyhlásil líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer.



Šéf republikánov v Senáte Mitch McConnell uviedol, že opatrenie napríklad poskytne Poľsku záruky na pôžičky, ktoré mu pomôžu nahradiť lietadlá typu MiG-29 americkými strojmi.



"Je to dôležitý krok. Musí to prejsť rýchlo," uviedol McConnell.



Agentúra AP pripomenula, že zhoda medzi vedúcimi predstaviteľmi amerického Kongresu sa nerodila ľahko, avšak konečná dohoda je jedným "z prejavov horlivosti Kongresu", ktorý chce pomôcť "sužovanej" Ukrajine.