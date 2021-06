USA vyčlenili 3 miliardy USD na vývoj antivirotika proti covidu

Washington 17. júna (TASR) - Spojené štáty vyčlenili vyše tri miliardy dolárov (2,5 milióna eur) na urýchlenie vývoja antivirotík vo forme piluliek proti ochoreniu COVID-19. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenie nemenovaného predstaviteľa oboznámeného s touto záležitosťou.



Pilulky sa budú používať na minimalizovanie príznakov po nakazení koronavírusom. Sú vo fáze vývoja a na trh by sa mohli dostať koncom tohto roka; po ukončení klinických skúšok.



Biely dom má mať čoskoro brífing o svojich plánoch týkajúcich sa pandémie covidu. Vystúpi na ňom aj doktor Anthony Fauci, hlavný odborník USA na nákazlivé choroby, uvádza AP.



Správu o plánoch americkej administratívy ohľadne pilulky antivirotika (lieku účinkujúceho proti vírusom) priniesol ako prvý denník The New York Times. Informáciu ešte pred oficiálnym oznámením Bieleho domu potvrdil zmienený nemenovaný predstaviteľ.