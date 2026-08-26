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USA vydali bezpečnostné varovanie pre mesto na mexickej hranici
Mexicali a neďaleké mesto Tijuana slúžia ako vstupné body pre drogy prevážané z Mexika do Spojených štátov.
Autor TASR
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Mexiko 26. augusta (TASR) - Americký konzulát v Mexiku v utorok vydal bezpečnostné varovanie pre pohraničné mesto Mexicali, kde úrady nedávno vykonali rozsiahlu raziu zameranú na skupiny obchodujúce s drogami. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Mexicali a neďaleké mesto Tijuana slúžia ako vstupné body pre drogy prevážané z Mexika do Spojených štátov.
Spomínané varovanie vydala americká vláda niekoľko dní po tom, čo mexické bezpečnostné sily v spolupráci s americkým Úradom pre boj proti drogám (DEA) zaistili 120 kilogramov fentanylu pri zásahu proti miestnemu gangu napojenému na mexický kartel Sinaloa.
Mexické ministerstvo vnútra však uviedlo, že jeho úrady nemajú informácie o žiadnom „konkrétnom alebo bezprostrednom ohrození obyvateľstva“.
Americký konzulát v Tijuane oznámil, že v dôsledku „potenciálnej hrozby“ pozastavuje všetky svoje aktivity v Mexicali a vyzval Američanov v tejto oblasti, aby boli opatrní.
Marina del Pilarová, guvernérka štátu Baja California, v ktorom sa Tijuana nachádza, uviedla, že v oblasti bola posilnená bezpečnosť.
Podľa oficiálnych údajov patrí Baja California medzi päť štátov Mexika s najvyššou mierou násilnej kriminality, a to v dôsledku pôsobenia drogových kartelov.
Minister vnútra Omar García Harfuch v príspevku na platforme X uviedol, že nedávne zaistenie fentanylu bolo výsledkom výmeny informácií s DEA.
Mexicali a neďaleké mesto Tijuana slúžia ako vstupné body pre drogy prevážané z Mexika do Spojených štátov.
Spomínané varovanie vydala americká vláda niekoľko dní po tom, čo mexické bezpečnostné sily v spolupráci s americkým Úradom pre boj proti drogám (DEA) zaistili 120 kilogramov fentanylu pri zásahu proti miestnemu gangu napojenému na mexický kartel Sinaloa.
Mexické ministerstvo vnútra však uviedlo, že jeho úrady nemajú informácie o žiadnom „konkrétnom alebo bezprostrednom ohrození obyvateľstva“.
Americký konzulát v Tijuane oznámil, že v dôsledku „potenciálnej hrozby“ pozastavuje všetky svoje aktivity v Mexicali a vyzval Američanov v tejto oblasti, aby boli opatrní.
Marina del Pilarová, guvernérka štátu Baja California, v ktorom sa Tijuana nachádza, uviedla, že v oblasti bola posilnená bezpečnosť.
Podľa oficiálnych údajov patrí Baja California medzi päť štátov Mexika s najvyššou mierou násilnej kriminality, a to v dôsledku pôsobenia drogových kartelov.
Minister vnútra Omar García Harfuch v príspevku na platforme X uviedol, že nedávne zaistenie fentanylu bolo výsledkom výmeny informácií s DEA.