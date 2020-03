Americké vydavateľstvo nevydá pamäti režiséra Woodyho Allena

New York 7. marca (TASR) - Popredné knižné vydavateľstvo Hachette so sídlom v New Yorku v piatok oznámilo, že sa rozhodlo nevydať autobiografiu amerického filmového režiséra Woodyho Allena, ktorý bol dlho obviňovaný zo sexuálneho zneužívania vlastnej dcéry. Krok vydavateľstva nasledoval po pobúrení a protestnom štrajku zamestnancov.



"Rozhodnutie zrušiť vydanie životopisnej knihy pána Allena bolo ťažké," napísalo vydavateľstvo Hachette vo vyhlásení zaslanom e-mailom tlačovej agentúre AFP. A dodalo, že všetky autorské práva vráti autorovi.



Filmár a držiteľ Oscara Allen (84) bol po dvoch samostatných vyšetrovaniach, trvajúcich celé mesiace, zbavený obvinení, ktoré najskôr proti nemu oznámila jeho vtedajšia partnerka a svetoznáma herečka Mia Farrowová. Allen vytrvalo sexuálne zneužívanie odmieta.