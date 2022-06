V New Yorku vydražili rolexky za 189.000 dolárov

New York 10. júna (TASR) - Za 189.000 dolárov vydražili v New Yorku hodinky značky Rolex, ktoré v čase druhej svetovej vojny pomohli spojeneckým vojakom pri pokuse o útek z nacistického zajatia. TASR správu prevzala v piatok z agentúry AFP.



Dražba sa konala vo štvrtok newyorskej aukčnej sieni Christie's. Hodinky mal na ruke britský vojak Gerald Imeson pri pokuse o útek z nemeckého zajateckého tábora Stalag Luft III, ktorý sa nachádzal neďaleko mesta Žagaň na západe nacistami okupovaného Poľska.



Imeson sa pokúsil o útek z tábora spoločne s ďalšími spojeneckými vojakmi v noci z 24. na 25. marca 1944. Táto udalosť sa stala inšpiráciou pre americký film Veľký útek (The Great Escape) z roku 1963.



Hodinky Oyster Chronograph od švajčiarskej spoločnosti Rolex, ktoré dostal britský zajatec prostredníctvom Červeného kríža, zohrali podľa Christie's pri realizácii plánu úteku dôležitú úlohu. Zajatci vďaka nim zrejme dokázali stanoviť čas potrebný na to, aby sa preplazili cez únikové tunely, a zároveň zistiť načasovanie hliadok táborových dozorcov.



Do plánov úteku bolo zapojených až 200 väzňov, za brány tábora sa však dostalo len 76 z nich, aj to len nakrátko. S výnimkou troch, ktorým sa útek podaril, dozorcovia všetkých pochytali a 50 previnilcov následne popravili.



Imeson medzi trojicou väzňov, ktorým sa útek podaril, nebol. V nemeckých zajateckých táboroch bol až do konca vojny v roku 1945. Rolexky nosil až do svojej smrti v roku 2003. Dožil sa 85 rokov.



Hodinky boli prvýkrát vydražené v Británii desať rokov po smrti Geralda Imesona. Spoločnosť Christie's očakávala, že sa na štvrtkovej dražbe predajú za 200.000 až 400.000 dolárov.