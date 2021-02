USA označili udalosti v Mjanmarsku za vojenský prevrat

Washington 2. februára (TASR) - Spojené štáty v utorok oficiálne označili udalosti v Mjanmarsku za vojenský prevrat, čo si po právnej stránke vyžaduje ukončenie americkej pomoci tamojšej vláde. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Toto rozhodnutie oznámilo ministerstvo zahraničných vecí USA - ale do veľkej miery bude iba symbolické, pretože takmer všetka americká pomoc krajine, v minulosti známej ako Barma, smeruje mimovládnym organizáciám, ktoré to nepriaznivo nepostihne.



"Po starostlivom zhodnotení faktov a okolností sme dospeli k záveru, že líderka barmskej vládnej strany Aun Schan Su Ťij a riadne zvolená hlava vlády Win Mjin boli zvrhnutí pri vojenskom prevrate," uviedla nemenovaná predstaviteľka ministerstva.



"Naďalej vyzývame vedenie barmskej armády, aby ich okamžite a bezpodmienečne prepustilo, ako aj všetkých ostatných zadržaných predstaviteľov občianskej spoločnosti a politických lídrov," dodala.



Na základe amerického zákona majú Spojené štáty zakázané pomáhať tejto vláde.



Na otázku, koľko peňazí prúdi cez vládu, predstaviteľka povedala: "Veľmi málo - takmer žiadne."



Na armádu v Mjanmarsku boli už dávnejšie uvalené sankcie za jej brutálne zásahy proti prevažne moslimskej menšine Rohingov.



Predstaviteľka amerického ministerstva doplnila, že Washington bude naďalej plniť humanitárne programy, aj tie pre Rohingov.



Nový prezident USA Joe Biden vydal už v pondelok dôrazné vyhlásenie, že USA budú uvažovať nad opätovným zavedením sankcií na Mjanmarsko, ktoré boli zrušené počas desať rokov trvajúceho prechodu krajiny na demokraciu.



Washington prispel Mjanmarsku od roku 2012 sumou 1,5 miliardy dolárov na podporu demokracie, vnútorného mieru a komunít postihnutých násilnosťami.



Predstaviteľka tiež dodala, že USA nemajú od prevratu žiadny kontakt s vojenskými ani civilnými lídrami, ktorí sú v domácom väzení. USA však podľa nej "majú každý deň rozhovory" s Japonskom a Indiou, blízkymi partnermi Washingtonu. "Oni majú lepšie kontakty s barmskou armádou než my," vysvetlila.