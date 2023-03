USA vyjadrili solidaritu s masovými protestmi v Gruzínsku

Washington 9. marca (TASR) - Spojené štáty vyjadrili solidaritu s masovými protestmi, ktoré v týchto dňoch vypukli v Gruzínsku proti návrhu sporného zákona o tzv. zahraničných agentoch. USA zároveň vládu v Tbilisi vyzvali, aby umožnila konanie pokojných demonštrácií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Vyzývame gruzínsku vládu, aby rešpektovala slobodu pokojného zhromažďovania a pokojných protestov," povedal v stredu hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price a všetky zúčastnené strany vyzval na "zdržanlivosť". "Stojíme pri gruzínskom ľude a jeho ambíciách," dodal.



Gruzínska polícia rozháňala v stredu večer - už druhý deň po sebe - slzotvorným plynom aj vodným delom demonštrantov pred parlamentom v Tbilisi. Na protest proti navrhovanému zákonu sa tam zišli desaťtisíce ľudí.



Navrhovaný zákon, ktorý podporuje vládnuca strana Gruzínsky sen, požaduje, aby sa všetky organizácie, ktoré dostávajú viac ako 20 percent svojich finančných prostriedkov zo zahraničia, zaregistrovali ako "zahraniční agenti", inak im hrozia vysoké pokuty.



Podobný zákon už platí v Rusku, kde sa často zneužíva na pozastavenie alebo ukončenie činnosti organizácií a spravodajských médií, ktoré informujú o názoroch kritických voči vláde a Kremľu.



Gruzínski demonštranti žiadajú vládu, aby od navrhovanej legislatívy upustila. Obávajú sa pritom, že Gruzínsko - snažiace sa o vstup do EÚ aj NATO - nadobúda čoraz autoritárskejší charakter.



Aj hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí vyjadril presvedčenie, že gruzínsky návrh zákona "ohrozuje euroatlantickú budúcnosť" tejto krajiny. "Obávame sa, že prijatie takéhoto typu legislatívy by malo dôsledky na našu schopnosť byť naďalej strategickým partnerom, akým sme sa pre Gruzínsko a gruzínsky ľud snažili byť celé desaťročia," dodal.



Solidaritu s gruzínskymi demonštrantmi vyslovil v stredu večer aj Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Na stranu demonštrantov sa v utorok postavila aj gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová, ktorá avizovala, že bude zákon vetovať. Parlament však môže jej prezidentské veto prelomiť.



Násilné zrážky medzi demonštrantmi a políciou vypukli v Tbilisi už v utorok večer. Demonštranti vtedy hádzali do policajtov kamene a zápalné fľaše, pričom polícia na ich rozohnanie použila slzotvorný plyn a vodné delo. Gruzínske ministerstvo vnútra neskôr informovalo, že pri potýčkach bolo zadržaných 77 ľudí.