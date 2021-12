USA vyjadrili znepokojenie nad vypustením iránskych družíc

Washington 30. decembra (TASR) - Spojené štáty vyjadrili vo štvrtok znepokojenie nad štvrtkovým vypustením troch iránskych výskumných družíc na obežnú dráhu Zeme. Podľa Washingtonu môže Teherán využiť rovnaké technológie aj pri vývoji svojho programu vývoja balistických rakiet, informovala agentúra AFP.



USA zároveň naznačili, že stále pokračujú v diplomatickom úsilí, ktorého cieľom je oživenie tzv. iránskej jadrovej dohody.



"Spojené štáty sú naďalej znepokojené iránskym vývojom vesmírnych nosných rakiet, ktoré vyvolávajú značné obavy," uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí.



Podľa amerického rezortu diplomacie tieto nosné rakety "zahŕňajú technológie, ktoré sú prakticky identické a zameniteľné s technológiami používanými v balistických strelách, vrátane rakiet s dlhším doletom".



Americké ministerstvo zahraničných vecí tiež tvrdí, že iránske lety do vesmíru porušujú rezolúciu číslo 2231 Bezpečnostnej rady OSN, na základe ktorej vznikla dohoda o iránskom jadrovom programe z roku 2015. Dokument tiež vyzval Teherán, aby nevyvíjal balistické strely schopné niesť jadrové hlavice, píše AFP.



Vyjednávači Iránu a piatich svetových mocností obnovili v pondelok vo Viedni rokovania o iránskej jadrovej dohode z roku 2015, od ktorej USA v roku 2018 odstúpili. Irán od Spojených štátov žiada, aby zrušili sankcie, ktoré mu znemožňujú vývoz ropy.



Najnovšie, v poradí už ôsme, kolo rozhovorov sa začalo desať dní po tom, čo rokovania prerušili, aby sa iránski vyjednávači mohli vrátiť do vlasti na konzultácie. Predchádzajúce kolo – prvé po takmer polročnej prestávke súvisiacej so vznikom novej konzervatívnej vlády v Iráne – bolo poznačené napätím okolo nových požiadaviek Teheránu.



Dohoda z roku 2015 uvoľnila sankčný režim voči Iránu výmenou za utlmenie jeho jadrového programu. V roku 2018 však vtedajší americký prezident Donald Trump rozhodol o odstúpení USA od dohody a zároveň opätovne zaviedol prísne sankcie, ktoré postihli iránsky ropný sektor. V dôsledku toho boli medzinárodné koncerny nútené zrušiť zmluvy na vývoz ropy z Iránu, čo výrazne poškodilo tamojšiu ekonomiku.