USA vyjadrili znepokojenie so zadržaním amerického novinára v Rusku

Washington 30. marca (TASR) - Spojené štáty vyjadrili vo štvrtok hlboké znepokojenie nad zadržaním amerického novinára Evana Gershkovicha v Rusku, a usilujú sa mu zabezpečiť konzulárnu pomoc. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Predstavitelia americkej vlády sú podľa svojich slov v spojení s jeho rodinou aj s denníkom The Wall Street Journal (WSJ), pre ktorý pracuje. Americké ministerstvo zahraničných vecí kontaktovalo ruskú stranu, aby požiadalo o prístup pre konzulárnu pomoc.



Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová cielené kroky ruskej vlády voči americkým občanom označila za neprijateľné. "S najväčším dôrazom odsudzujeme zadržanie pána Gershkovicha," povedala.



Pripomenula, že Američania by mali venovať pozornosť varovaniam americkej vlády, aby do Ruska necestovali. "Americkí občania žijúci alebo cestujúci v Rusku by mali túto krajinu okamžite opustiť," uviedla.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo vyjadrení zadržanie novinára dal do spojitosti so zásahmi voči médiám v Rusku. Vzťahy Moskvy a Washingtonu sa prudko zhoršili po ruskej invázii na Ukrajinu .



Gershkovich pracuje pre moskovskú pobočku WSJ a ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) ho zadržala v Jekaterinburgu. Údajne sa tam snažil získať utajované informácie o podniku vojensko-priemyselného komplexu.



Americký denník vo štvrtok "dôrazne poprel" obvinenia FSB a požiadal o okamžité prepustenie svojho reportéra, ktorého považuje za "dôveryhodného a lojálneho". WSJ zároveň vyjadril v súvislosti s bezpečnosťou Gershkovicha "hlboké znepokojenie".



Ak bude usvedčený z trestného činu špionáže, hrozí mu až 20 ročné väzenie.