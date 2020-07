USA vyjadrili obavy z čínskych manévrov v oblasti sporného súostrovia

Washington 3. júla (TASR) - Americké ministerstvo obrany vyjadrilo vo štvrtok "obavy" z vojenského cvičenia Číny v oblasti sporného súostrovia v Juhočínskom mori.



Podľa agentúry AFP ministerstvo uviedlo, že manévre v oblasti Paracelského súostrovia, ktoré sa konajú od 1. do 5. júla, tam "naďalej destabilizujú situáciu".



Sporné územie Paracelského súostrovia, predtým kontrolované juhovietnamskou vládou, obsadila Čína v roku 1974. Čína si v súčasnosti nárokuje takmer celé Juhočínske more - vrátane vôd, ktorých sa domáhajú aj Vietnam, Filipíny, Taiwan, Malajzia a Brunej.



Juhočínske more je potenciálnym ložiskom bohatých zásob energetických surovín - ropy a zemného plynu - i bohatou zásobárňou rýb. Cez túto okrajovú časť Tichého oceánu prechádza aj jedna z najdôležitejších plavebných trás sveta. Na zachovaní slobody námornej plavby v danej oblasti trvajú i Spojené štáty.