USA vyjadrili hlboké sklamanie z novely poľského mediálneho zákona

Na archívnej snímke z 28. júna 2020 poľský prezident Andrzej Duda. Foto: TASR/AP

Washington 18. decembra (TASR) - Spojené štáty vyjadrili "" v reakcii na schválenie novely sporného poľského mediálneho zákona, ktorý v piatok odobrila dolná komora poľského parlamentu (Sejm). Informovali o tom agentúry AP a Reuters.," napísal podľa agentúry AP na Twitteri americký chargé d'affaires vo Varšave Bix Aliu.Sejm schválil v piatok novelu sporného mediálneho zákona, o ktorom jeho kritici hovoria ako o pokuse tamojšej pravicovo-populistickej vlády umlčať spravodajskú stanicu TVN24 s americkými vlastníkmi za jej kritické reportáže.Na schválenie novely je ešte potrebný podpis prezidenta Andrzeja Dudu. Ten je síce spriaznený s vládnou konzervatívnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS), no avizoval už, že návrh zákona bude vetovať z obáv o slobodu podnikania a prejavu a tiež o vzťahy so zahraničnými partnermi, predovšetkým USA.Podľa navrhovanej novely subjekty vlastniace médiá v Poľsku nesmú byť závislé od spoločností či osôb registrovaných mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS). Kritici však tento zákon vnímajú ako útok na TVN24, ktorú vlastní americká spoločnosť Discovery prostredníctvom subjektu registrovaného v Holandsku. Prípadné schválenie predmetnej novely by prinútilo spoločnosť Discovery predať svoj väčšinový podiel v TVN, jednej z najväčších poľských súkromných televíznych sietí. TVN24 je jej spravodajský kanál, pripomína agentúra AFP.TVN vo vyhlásení označila schválenie novely mediálneho zákona za" a vyjadrila nádej, že Duda ju bude vetovať.Spoločnosť Discovery uviedla, že výsledok piatkového "". Discovery taktiež apelovala na Dudu, aby návrh zákona nepodpísal. Poľský prezident v piatok sľúbil, že predmetný zákon "" preskúma.Agentúra Reuters pripomína, že poslanci poľského parlamentu nemali v piatok hlasovanie o návrhu mediálneho zákona na pláne, ale po rýchlom zvolaní parlamentného výboru pre kultúru a médiá, aby bola táto otázka prediskutovaná, bolo hlasovanie o novele zaradené do programu a v priebehu niekoľkých minút za ňu poslanci zahlasovali. Opoziční poslanci uviedli, že spôsob, akým bol výbor zvolaný, bol nezákonný a porušoval demokratické štandardy.