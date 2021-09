USA vykonali prvé evakuácie Američanov z Afganistanu po odchode vojsk

Na archívnej snímke amerických námorných síl z 22. augusta 2021 americkí vojaci hliadkovali počas evakuácie na medzinárodnom letisku Hamída Karzaja v Kábule. Foto: TASR/AP

Dauha 6. septembra (TASR) - Štyria Američania odišli v pondelok s vedomím hnutia Taliban z Afganistanu. Išlo o prvé odchody amerických občanov z Afganistanu, ktoré Spojené štáty zorganizovali od konca augusta, keď sa z tejto krajiny stiahli americkí vojaci.Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenie popredného amerického predstaviteľa oboznámeného so situáciou.Štyria Američania odišli z Afganistanu pozemnou trasou, citovaný zdroj ale nešpecifikoval, do akej krajiny. Uviedol len to, že ich tam privítali americkí diplomati.pričom o ňom vedel, povedal médiám tento nemenovaný zdroj, ktorý aktuálne sprevádza amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena počas návštevy Kataru.Americkí predstavitelia uviedli, že z Afganistanu už mohli odísť po odsune amerických vojakov aj iní občania USA, ak sa tak však stalo, spravili to po vlastnej súkromnej linke.Blinken v pondelok pricestoval do katarskej Dauhy, na rozhovory s tamojšími predstaviteľmi. Informácia o evakuácii štyroch Američanov z Afganistanu sa objavila krátko pred jeho pristátím v Katare.Antony Blinken je najvyššie postaveným americkým činiteľom, ktorý je na návšteve v tomto regióne odvtedy, ako Taliban v polovici augusta uchopil moc v Afganistane.Blinken, ktorého sprevádza aj americký minister obrany Lloyd Austin, sa v Dauhe nemá stretnúť s nijakými predstaviteľmi Talibanu. Predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí však uviedol, že Washington bude s Talibanom aj naďalej v kontakte.Washington tvrdí, že pozorne sleduje, či si Taliban plní svoj prísľub, že z krajiny nechá odísť Američanov aj občanov ďalších spojeneckých krajín. Americkí predstavitelia tvrdia, že v Afganistane zostalo po masových leteckých evakuáciách už len niečo vyše 100 Američanov - väčšinou s dvojakým občianstvom.V tejto krajine sú však stále údajne desaťtisíce tlmočníkov, ich rodinných príslušníkov a ďalších, ktorí spolupracovali s americkými diplomatmi a ktorí sa aj napriek uisteniam zo strany Talibanu obávajú prípadnej odplaty týchto militantov.Pozemné trasy sú momentálne dôležitými cestami, ako sa dostať z Afganistanu, a to primárne prechodom do Pakistanu alebo Iránu, s ktorým Washington neudržuje diplomatické vzťahy.