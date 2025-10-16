Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. október 2025Meniny má Vladimíra
< sekcia Zahraničie

USA vykonali tento týždeň tretiu popravu, ďalšiu plánujú v piatok

.
Fotografia z 3. augusta 2017, ktorú poskytlo Ministerstvo nápravných zariadení štátu Mississippi, zachytáva odsúdeného na smrť Charlesa Raya Crawforda. Foto: TASR/AP

Charlesa Crawforda (59) odsúdili na trest smrti za znásilnenie a vraždu Kristy Rayovej (20), študentky vysokej školy, v roku 1994.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 16. októbra (TASR) - Muža z amerického štátu Mississippi odsúdeného za znásilnenie a vraždu v stredu popravili smrtiacou injekciou. Ide tak o tretiu popravu v Spojených štátoch tento týždeň. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

Charlesa Crawforda (59) odsúdili na trest smrti za znásilnenie a vraždu Kristy Rayovej (20), študentky vysokej školy, v roku 1994.

Smrtiaca látka mu bola podaná o 18.00 h miestneho času (streda 1.00 h SELČ) v štátnej väznici v Parchmane a o 15 minút neskôr ho vyhlásili za mŕtveho.

V utorok boli popravení dvaja odsúdení vrahovia – na Floride a v Missouri – a ďalšia poprava je naplánovaná na piatok.

Richard Djerf (55) má byť v piatok popravený smrtiacou injekciou v Arizone za brutálne vraždy štyroch členov rodiny z Phoenixu z roku 1993.

V Spojených štátoch bolo tento rok vykonaných už 38 popráv, čo je najviac od roku 2013, kedy bolo popravených 39 väzňov. Najviac popráv vykonala Florida (14), potom Texas (5) a Južná Karolína a Alabama (po 4).

Tridsaťdva z tohtoročných popráv bolo vykonaných smrtiacou injekciou, dve zastrelením a štyri inhaláciou dusíka. Túto metódu na výkon trestu smrti odsúdili experti OSN ako krutú a nehumánnu.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Slovenčina: Prečo nemáme vybrané slová po f?

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov