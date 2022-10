USA vylúčili obnovenie dohody s Iránom v blízkej budúcnosti

Washington 13. októbra (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok vylúčili akékoľvek bezprostredné obnovenie jadrovej dohody s Iránom z roku 2015. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nie je to tak, že by sme nechceli vidieť obnovenie dohody s názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), to samozrejme chceme. Len nie sme v pozícii, kde... je to kedykoľvek v blízkej budúcnosti pravdepodobné," povedal hovorca Bieleho domu John Kirby.



"Zameriavame sa na to, aby sa (iránsky) režim zodpovedal za to, čo robí nevinným politickým demonštrantom," dodal Kirby na margo vlny protestov v Iráne po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej. Demonštrácie v Islamskej republike pokračujú od 16. septembra, keď Amíníová zomrela tri dni po zadržaní mravnostnou políciou v Teheráne za údajné porušenie pravidiel obliekania pre ženy.



Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell v poslednom období koordinoval snahy o oživenie jadrovej dohody svetových veľmocí s Iránom. USA od nej za vlády prezidenta Donalda Trumpa odstúpili. Irán v reakcii na to postupne prestal dohodu dodržiavať, zvýšil svoje zásoby obohateného uránu a vypol monitorovacie kamery dozornej agentúry OSN.



V auguste Borrell predložil signatárom návrh, ktorý označil za "konečný". Irán však stále žiada, aby Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) ukončila vyšetrovanie, ktoré začala po náleze stôp jadrového materiálu v troch iránskych objektoch, ktoré neboli súčasťou nukleárneho programu.



Kirby pripomenul, že prezident USA Joe Biden sa "zaviazal, že nedovolí Iránu získať jadrové zbrane". Šéf Bieleho domu stále verí, že tento výsledok sa podarí najlepšie dosiahnuť diplomatickou cestou.



"V tomto čase sa Iránci vrátili s neprimeranými požiadavkami, z ktorých mnohé nemajú nič spoločné so samotnou dohodou," dodal Kirby.



Na rozdiel od tohto vyjadrenia hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Násir Kanání začiatkom októbra povedal, že jadrová dohoda môže byť stále obnovená a že Teherán v tejto snahe pokračuje.