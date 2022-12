USA vymenili basketbalistku Grinerovú za obchodníka so zbraňami Buta

Washington 8. decembra (TASR) - Rusko prepustilo väznenú americkú basketbalistku Brittney Grinerovú výmenou za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta, ktorý si odpykáva väzenský trest v USA. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP, ktorá sa odvoláva na amerických predstaviteľov.



Prepustenie Grinerovej následne potvrdil aj americký prezident Joe Biden. "Je v poriadku, nachádza sa v lietadle. Je na ceste domov," oznámil na Twitteri.



Grinerová je dvojnásobná olympijská víťazka a v Rusku ju zadržali vo februári, keď pri colnej kontrole na moskovskom letisku v jej batožine našli konopný olej do elektronických cigariet.



Podľa agentúry AP rozhodnutie Bidena schváliť prepustenie Buta, prezývaného Obchodník so smrťou, ukazuje, akému tlaku čelila americká administratíva v súvislosti so snahami o prepustenie Grinerovej.



Basketbalistka v novembri nastúpila do ruskej trestaneckej kolónie, kde si mala odpykať deväťročný trest za pašovanie drog.