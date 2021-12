USA vymenovali novú špeciálnu koordinátorku pre záležitosti Tibetu

Washington 21. decembra (TASR) - Spojené štáty vymenovali v pondelok diplomatku Uzru Zeyaovú do funkcie nového "špeciálneho koordinátora pre záležitosti Tibetu". Jej úlohou bude obnoviť dialóg medzi tibetským duchovným vodcom dalajlámom a Čínou a podporovať "rešpektovanie ľudských práv" Tibeťanov. Informovala o tom agentúra AFP.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken povedal, že administratíva prezidenta USA Joea Bidena týmto vymenovaním potvrdzuje svoj záväzok venovať sa záležitostiam Tibetu.



Zeyaová bude pôsobiť aj vo funkcii štátnej tajomníčky pre občiansku bezpečnosť, demokraciu a ľudské práva, do ktorej ju vymenovali v júli 2021.



Takisto však podľa Blinkena bude "podporovať dialóg medzi vládou Čínskej ľudovej republiky a dalajlámom, jeho zástupcami alebo demokraticky zvolenými tibetskými lídrami". Nová koordinátorka bude podľa ministra tiež "podporovať rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd Tibeťanov vrátane slobody náboženského vyznania a viery".



Skupina členov amerického Kongresu zložená zo zástupcov republikánov aj demokratov Bidena žiadala, aby sa stretol s dalajlámom. Takisto žiadali, aby vyvíjal na Čínu nátlak s cieľom obnoviť rokovania medzi dalajlámom a Pekingom, ktoré sa skončili pred 12 rokmi, píše AFP.



Čínska armáda obsadila Tibet v roku 1950, pripomína Reuters. Dalajláma odišiel do exilu v Indii v roku 1959 po neúspešnom povstaní proti čínskej nadvláde.