USA vyňali WTO a ILO zo zoznamu škrtov zahraničnej pomoci
Trump, ktorý od svojho nástupu do úradu v januári prakticky rozložil agentúru USAID, pôvodne na svojom zozname škrtov uviedol niekoľko medzinárodných organizácií.
Autor TASR
Ženeva 4. septembra (TASR) - Svetová obchodná organizácia (WTO) a Medzinárodná organizácia práce (ILO) už nie sú medzi subjektmi, ktoré by mali byť cieľom najnovších škrtov americkej zahraničnej pomoci. Agentúre AFP to oznámili vo štvrtok.
Americký prezident Donald Trump minulý piatok Kongresu oznámil, že zablokuje 4,9 miliardy dolárov, ktoré už boli Kongresom vyčlenené na zahraničnú pomoc. Škrty sa majú dotknúť programov ministerstva zahraničných vecí a Agentúry Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID).
V memorande k škrtaniu finančných prostriedkov Trumpova administratíva uviedla, že je „odhodlaná upratať americké verejné financie znižovaním vládnych výdavkov, ktoré sú ideologicky motivované („woke“), zneužívané ako nástroj alebo sú plytvaním.
Pôvodne sa tam uvádzalo, že organizácii ILO uprie 107 miliónov dolárov a 29 miliónov dolárov nemala dostať WTO.
AFP uviedla, že WTO sa zo zoznamu „stratila“ v stredu, nasledovaná vo štvrtok aj ILO, ktorá uviedla, že sa snaží „zistiť viac o tom, čo tento vývoj znamená pre ILO.“
Bezprostredné vysvetlenie, prečo obe ženevské organizácie boli v tichosti odstránené z oficiálneho dokumentu Bieleho domu, nie je nateraz k dispozícii, uviedla AFP.
