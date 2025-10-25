< sekcia Zahraničie
USA vyrábajú podľa prezidenta Madura vojnu
Americký prezident Donald Trump v septembri spustil vojenskú kampaň s desiatimi stíhačkami F-35 typu "Stealth" a ôsmimi loďami, ktorej cieľom má byť podľa Trumpa boj proti „narkoteroristom“.
Autor TASR
Caracas 25. októbra (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v piatok vyhlásil, že Spojené štáty „vyrábajú vojnu“ po tom, ako Washington vyslal lietadlovú loď do Karibiku s cieľom posilniť vojenskú prítomnosť v regióne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Vyrábajú novú, nekonečnú vojnu; sľubovali, že sa už nikdy nezapoja do vojny, no vyrábajú vojnu, ktorej my ideme zabrániť,“ povedal Maduro vo vysielaní štátnych médií.
Pentagón v piatok oznámil, že Washington vysiela do Latinskej Ameriky na boj proti drogovým kartelom skupinu s lietadlovou loďou, čo však zároveň posilňuje obavy z vypuknutia vojnového konfliktu.
Pri útokoch na najmenej desať lodí už zahynulo viac než 40 ľudí, pričom príslušné vlády a rodiny zosnulých tvrdia, že zväčša išlo o civilistov a v niektorých prípadoch o rybárov na mori.
Washington vo štvrtok oznámil spoločné vojenské cvičenia s Trinidadom a Tobagom pri pobreží Venezuely. Torpédoborec USS Gravely by mal kotviť v hlavnom meste Port of Spain od 26. do 30. októbra, pričom kontingent námornej pechoty uskutoční spoločný výcvik s obrannými silami Trinidadu a Tobaga.
