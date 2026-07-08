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USA vyradia Sýriu zo zoznamu krajín podporujúcich terorizmus
Sýria sa snaží opätovne vybudovať svoje hospodárstvo zdecimované dlhoročnou občianskou vojnou a sankciami.
Autor TASR
Ankara 8. júla (TASR) - Spojené štáty vyradia Sýriu zo svojho zoznamu krajín, ktoré podľa nich podporujú terorizmus, oznámil v stredu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio s tým, že prezident Donald Trump už informoval Kongres o príslušnom rozhodnutí. Šéf Bieleho domu možné vyradenie naznačil predtým počas summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare, kde sa stretol so sýrskym dočasným prezidentom Ahmadom Šarom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Myslím si, že áno. Prečo by som to neurobil?“ odpovedal šéf Bieleho domu na otázku počas stretnutia so Šarom. Ten mal v minulosti väzby na al-Káidu. Podľa Trumpa však odvádza skvelú prácu.
Rubio v príspevku na sieti X uviedol, že vyradenie zo zoznamu otvára Sýrii nové možnosti pre hospodársky rozvoj a dáva jej obyvateľom šancu na úspech. Nemenovaný americký predstaviteľ agentúre Reuters povedal, že americkí zákonodarcovia teraz počas 45 dní vec posúdia a na základe odporúčania administratívy prijmú konečné rozhodnutie.
USA už skôr oznámili, že prehodnocujú zaradenie Sýrie medzi štáty podporujúce terorizmus, ktoré so sebou prináša obmedzenia v oblasti zahraničnej pomoci, vývozu obranného materiálu a určitých finančných transakcií.
Sýria sa snaží opätovne vybudovať svoje hospodárstvo zdecimované dlhoročnou občianskou vojnou a sankciami. Väčšina reštrikcií, ktoré boli zavedené počas vlády bývalých sýrskych prezidentov Háfiza Asada a Bašára Asada, bola už zmiernená, no snaha o prilákanie zahraničných investícií a obnovenie bankových služieb pokračuje pomalšie, ako sa očakávalo.
Na zozname krajín, ktoré podľa USA sponzorujú terorizmus, je Sýria od roku 1979. Niektorí americkí zákonodarcovia vyzvali na jej vyradenie, pričom poukazovali na pokrok krajiny, ku ktorému došlo po zvrhnutí Bašára Asada v roku 2024 islamistickými povstalcami na čele so Šarom.
„Myslím si, že áno. Prečo by som to neurobil?“ odpovedal šéf Bieleho domu na otázku počas stretnutia so Šarom. Ten mal v minulosti väzby na al-Káidu. Podľa Trumpa však odvádza skvelú prácu.
Rubio v príspevku na sieti X uviedol, že vyradenie zo zoznamu otvára Sýrii nové možnosti pre hospodársky rozvoj a dáva jej obyvateľom šancu na úspech. Nemenovaný americký predstaviteľ agentúre Reuters povedal, že americkí zákonodarcovia teraz počas 45 dní vec posúdia a na základe odporúčania administratívy prijmú konečné rozhodnutie.
USA už skôr oznámili, že prehodnocujú zaradenie Sýrie medzi štáty podporujúce terorizmus, ktoré so sebou prináša obmedzenia v oblasti zahraničnej pomoci, vývozu obranného materiálu a určitých finančných transakcií.
Sýria sa snaží opätovne vybudovať svoje hospodárstvo zdecimované dlhoročnou občianskou vojnou a sankciami. Väčšina reštrikcií, ktoré boli zavedené počas vlády bývalých sýrskych prezidentov Háfiza Asada a Bašára Asada, bola už zmiernená, no snaha o prilákanie zahraničných investícií a obnovenie bankových služieb pokračuje pomalšie, ako sa očakávalo.
Na zozname krajín, ktoré podľa USA sponzorujú terorizmus, je Sýria od roku 1979. Niektorí americkí zákonodarcovia vyzvali na jej vyradenie, pričom poukazovali na pokrok krajiny, ku ktorému došlo po zvrhnutí Bašára Asada v roku 2024 islamistickými povstalcami na čele so Šarom.