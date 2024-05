USA vyradili Kubu zo zoznamu slabo spolupracujúcich voči terorizmu

Washington 16. mája (TASR)- Spojené štáty v stredu vyradili Kubu zo svojho zoznamu krajín, ktoré dostatočne nespolupracujú v boji proti terorizmu. Pre agentúru Reuters to povedal nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí, informuje TASR.



Americké ministerstvo zahraničných vecí rozhodlo, že okolnosti pre zaradenie Kuby do kategórie "nie plne spolupracujúca krajina" sa v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 zmenili," uviedol zdroj. Odvolal sa na obnovenie spolupráce na úrovni orgánov činných v trestnom konaní medzi Kubou a USA.



Na zozname, ktorý musí rezort diplomacie podľa zákona predložiť Kongresu USA, naďalej zostáva Severná Kórea, Irán, Sýria a Venezuela. Nejde však o totožnú kategóriu, akou je zoznam štátnych sponzorov terorizmu, spresnil predstaviteľ.



"Tento krok administratívy (prezidenta USA Joea Bidena) by mohol byť úvodom k tomu, aby ministerstvo zahraničných vecí prehodnotilo označenie Kuby ako štátu sponzorujúceho terorizmus," uviedol pre Reuters profesor William LeoGrande z Americkej univerzity (American University) vo Washingtone.



Kubu do kategórie štátov podporujúcich terorizmus zaradil ešte bývalý americký prezident Donald Trump tesne pre koncom svojho funkčného obdobia. Tento krok podľa Kuby prispel k vážnej hospodárskej kríze na ostrove a k nedostatku potravín, paliva a liekov.



Nemenovaný predstaviteľ vysvetlil, že akékoľvek ďalšie prehodnotenie postavenia Kuby bude založené na zákone a kritériách stanovených Kongresom.



Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez ocenil stredajšie rozhodnutie vlády USA, ktorá však podľa neho nezachádza dostatočne ďaleko.



"USA práve priznali to, čo je každému známe - Kuba plne spolupracuje v boji proti terorizmu. Všetky politické manipulácie s touto otázkou by mali prestať a naše svojvoľné a nespravodlivé zaradenie na zoznam krajín sponzorujúcich terorizmus by sa malo skončiť," napísal na sociálnej sieti X.