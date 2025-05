USA vyradili Rumunsko z programu bezvízového styku

Washington 3. mája (TASR) - Vláda Spojených štátov v piatok oznámila, že odvoláva prijatie Rumunska do programu bezvízového styku. Rozhodnutie prišlo necelé štyri mesiace po oznámení, že túto krajinu do programu zaradia, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.



Odchádzajúca vláda vtedajšieho prezidenta Joea Bidena 9. januára uviedla, že prijíma Rumunsko do bezvízového programu, pretože splnilo prísne bezpečnostné kritériá vrátane nadviazania partnerstva s americkými orgánmi v oblasti výmeny informácií o terorizme a závažnej kriminalite. Nové pravidlá mali vstúpiť do platnosti okolo 30. marca.



Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti koncom marca rozhodnutie pozastavilo s tým, že ho preskúma. Následne dospelo k záveru, že prijatie Rumunska by malo byť zrušené, aby sa ochránila integrita programu a zaistila bezpečnosť hraníc a imigračného systému.



„Sme vďační za úzke partnerstvo Rumunska pri posilňovaní bezpečnostnej spolupráce počas uplynulých rokov. Rumunsko môže byť znova posúdené na prijatie (do bezvízového programu) v budúcnosti,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Tricia McLaughlinová.



Rumunsko by bolo 43. krajinou v bezvízovom programe USA. Bidenova vláda doňho zaradila Chorvátsko, Izrael a Katar.



Rumunské veľvyslanectvo vo Washingtone na žiadosť o vyjadrenie zatiaľ nereagovalo.