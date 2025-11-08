< sekcia Zahraničie
USA vyradili sýrskeho prezidenta zo zoznamu teroristov
Spojené štáty pôvodne považovali Šaru, ktorý bol kedysi spájaný s teroristickou sieťou Al-Káida, za globálneho teroristu a bola na neho vypísaná odmena.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 8. novembra (TASR) - Spojené štáty v piatok oficiálne vyradili sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru zo zoznamu teroristických subjektov. Došlo k tomu niekoľko dní pred zahraničnou cestou sýrskeho lídra do Washingtonu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Rozhodnutie ministerstva zahraničných vecí USA sa očakávalo, keďže Šara spolupracuje so Spojenými štátmi, a zároveň prišlo deň po tom, čo Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) zrušila sankcie uvalené na dočasného prezidenta Sýrie.
„Tieto kroky sa prijali ako uznanie pokroku, ktorý dosiahlo sýrske vedenie po odchode Bašára Asada a viac ako 50 rokoch represií pod Asadovým režimom,“ uviedol vo vyhlásení hovorca ministerstva Tommy Pigott. Podľa jeho slov splnila vláda požiadavky USA vrátane pátrania po nezvestných Američanoch a likvidácie všetkých zostávajúcich chemických zbraní, píše AFP.
Spojené štáty pôvodne považovali Šaru, ktorý bol kedysi spájaný s teroristickou sieťou Al-Káida, za globálneho teroristu a bola na neho vypísaná odmena.
Sýrsky prezident navštívi v pondelok Washington, pričom šéf Bieleho domu Donald Trump prisľúbil Sýrii pomoc. Izrael ako spojenec USA spočiatku odmietal tieto kroky a od pádu Asada intenzívne bombardoval Sýriu v snahe oslabiť svojho historického nepriateľa, pripomína AFP.
Rozhodnutie ministerstva zahraničných vecí USA sa očakávalo, keďže Šara spolupracuje so Spojenými štátmi, a zároveň prišlo deň po tom, čo Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) zrušila sankcie uvalené na dočasného prezidenta Sýrie.
„Tieto kroky sa prijali ako uznanie pokroku, ktorý dosiahlo sýrske vedenie po odchode Bašára Asada a viac ako 50 rokoch represií pod Asadovým režimom,“ uviedol vo vyhlásení hovorca ministerstva Tommy Pigott. Podľa jeho slov splnila vláda požiadavky USA vrátane pátrania po nezvestných Američanoch a likvidácie všetkých zostávajúcich chemických zbraní, píše AFP.
Spojené štáty pôvodne považovali Šaru, ktorý bol kedysi spájaný s teroristickou sieťou Al-Káida, za globálneho teroristu a bola na neho vypísaná odmena.
Sýrsky prezident navštívi v pondelok Washington, pričom šéf Bieleho domu Donald Trump prisľúbil Sýrii pomoc. Izrael ako spojenec USA spočiatku odmietal tieto kroky a od pádu Asada intenzívne bombardoval Sýriu v snahe oslabiť svojho historického nepriateľa, pripomína AFP.