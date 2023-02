USA vyšetrujú rakúsku banku Raiffeisen pre jej ruské operácie

Viedeň/Washington 18. februára (TASR) - Sankčný úrad ministerstva financií USA vyšetruje rakúsku banku Raiffeisen v súvislosti s jej ruskými operáciami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií spustil vyšetrovanie Raiffeisen Bank International (RBI) týkajúce sa operácií súvisiacimi s Ruskom. Rakúska banka zohráva kľúčovú úlohu v ruskej ekonomike.



Raiffeisen v odpovedi na otázky agentúry Reuters uviedla, že v januári od OFAC dostala žiadosť o objasnenie platobných operácií a súvisiacich procesov, ktoré RBI naďalej poskytuje vzhľadom na nedávny vývoj týkajúci sa Ruska a Ukrajiny.



OFAC požaduje od Raiffeisen podrobnosti o jej angažovanosti v Rusku, v čiastočne okupovanom Donbase, na Ukrajine a v Sýrii vrátane informácií o transakciách a aktivitách niektorých klientov, uviedol pre agentúru Reuters zdroj oboznámený so záležitosťou.



Americká agentúra požadovala odpoveď do februára, uviedol zdroj a dodal, že právnici Raiffeisen vyjednali predĺženie lehoty. Banka sa údajne zaviazala, že predloží odpovede na všetky otázky v troch balíkoch informácií, ktoré majú byť zaslané začiatkom apríla, mája a júna.



Hovorca amerického ministerstva financií sa k tomu odmietol vyjadriť.



Raiffeisen vo vyhlásení pre agentúru Reuters uviedla, že s OFAC plne spolupracuje. Podľa banky dôvodom vyšetrovania nie je žiadna konkrétna transakcia ani obchod. Uviedla, že má zavedené procesy na zabezpečenie dodržiavania sankcií. Hovorca banky dodal, že položené otázky boli "všeobecnej povahy".



Žiadosť OFAC o informácie znepokojuje európske regulačné orgány zodpovedné za dohľad nad bankou, pretože vyšetrovanie by mohlo skončiť uvalením sankcií na Raiffeisen, uviedli dva zdroje priamo oboznámené s touto záležitosťou.



Raiffeisen je dôležitou súčasťou ruského finančného systému a je jednou z dvoch zahraničných bánk, ktoré sa nachádzajú na zozname 13 "systémovo dôležitých úverových inštitúcií" ruskej centrálnej banky. To jasne ukazuje jej význam pre ruskú ekonomiku, ktorá sa musí vyrovnávať s rozsiahlymi západnými sankciami.



Raiffeisen je druhým najväčším rakúskym úverovým inštitútom a zohráva veľkú úlohu v ekonomike krajiny. Takisto má rozsiahle operácie vo východnej Európe. Rakúske orgány pozorne sledujú situáciu v Raiffeisen a jej podnikanie v Rusku vzhľadom na význam banky, uviedol pre Reuters nemenovaný rakúsky predstaviteľ.



Takmer rok po tom, čo Rusko začalo agresívnu vojnu proti Ukrajine, patrí Raiffeisen medzi hŕstku európskych bánk, ktoré v Rusku zostávajú.