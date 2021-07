USA vyšetrujú zdravotné problémy svojich diplomatov vo Viedni

Washington 17. júla (TASR) - Americká vláda vyšetruje početné zdravotné problémy u svojich diplomatov a ďalších zamestnancov v rakúskej Viedni. Niektoré príznaky sú podobné tým, ktoré po prvý raz hlásili americkí diplomati a agenti v kubánskej Havane v rokoch 2016 a 2017 a pri ktorých sa zatiaľ nenašla definitívna príčina.



Predstavitelia USA v piatok uviedli, že lekárske tímy ministerstva zahraničných vecí, ministerstva obrany či Ústrednej spravodajskej služby (CIA) aktuálne preverujú viac ako 20 nových prípadov "nevysvetlených zdravotných incidentov", píše agentúra AP.



Niektorí sa domnievajú, že neobjasnené zranenia, zahŕňajúce aj poškodenia mozgu, sú dôsledkom útokov mikrovlnovými alebo rádiovými zbraňami. Napriek rokom skúmania však neexistuje zhoda na tom, čo alebo kto môže byť za týmito incidentmi, alebo či sú to vôbec útoky.



Zamestnanci americkej vlády vo Viedni hlásili záhadné zdravotné symptómy od januárovej inaugurácie prezidenta USA Joea Bidena, uviedla AP s odvolaním sa na vládne zdroje s tým, že o prípadoch z rakúskej metropoly po prvý raz v piatok informoval časopis The New Yorker.



Tento problém dostal označenie "havanský syndróm", keďže prvé prípady sa v roku 2016 týkali pracovníkov veľvyslanectva USA na Kube. V máji tohto roka americká vláda vyšetrovala najmenej 130 takýchto prípadov v rôznych svojich zložkách, v porovnaní s niekoľkými desiatkami z vlaňajška.



Ľudia, ktorých sa podľa predpokladov tento problém týka, hovorili o bolestiach hlavy, závratoch a príznakoch zodpovedajúcich otrasom mozgu, pričom ich stav si niekedy vyžiadal niekoľkomesačnú liečbu. Viacerí uviedli, že pred náhlym nástupom príznakov počuli silný hluk.



Hoci niektorí sú presvedčení, že ide o následky cielených energetických útokov, podľa iných by rastúci počet prípadov mohol v skutočnosti súvisieť s "masovou psychogénnou chorobou", keď sa ľudia začnú cítiť chorí po tom, ako sa dozvedia o iných ľuďoch so symptómami, dopĺňa AP.