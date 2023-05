USA vysielajú k mexickým hraniciam ďalších 1500 vojakov

Washington 3. mája (TASR) - Spojené štáty vyšlú dočasne k hraniciam s Mexikom ďalších 1500 vojakov. Oznámilo to v utorok americké ministerstvo obrany (Pentagón). K takémuto opatreniu pristúpili USA pred prílevom migrantov, ktorý sa očakáva v súvislosti s budúcotýždňovým uvoľnením pandemických obmedzení. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy agentúry AFP.



Predmetné obmedzenia boli zavedené ešte za vlády bývalého prezidenta Donalda Trumpa na začiatku pandémie a vypršať majú 11. mája. Ich cieľom bolo využívať pandemické opatrenia na vyhostenie migrantov, ktorí do krajiny prišli bez potrebných dokladov.



"Počas 90 dní bude týchto 1500 vojakov vypĺňať kritické nedostatky v oblastiach ako pozemná detekcia a monitorovanie, zadávanie údajov či obhospodarovanie skladov," uviedol hovorca Pentagónu, brigádny generál Pat Ryder.



Pridajú sa k 2500 vojakom, ktorí tam už teraz pomáhajú americkej pohraničnej stráži a ďalším úradom. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť USA zdôraznilo, že vojaci sa nebudú podieľať na presadzovaní práva, ale budú pomáhať práve pri zmienených podporných činnostiach, ako monitorovanie hraníc, IT služby či obsluha skladov.



Pentagón uviedol, že vďaka takejto pomoci budú mať pracovníci ministerstva pre vnútornú bezpečnosť kapacitu na plnenie svojich zásadných úloh v oblasti presadzovania práva.



Administratíva súčasného amerického prezidenta Joea Bidena ohlásila 21. februára nový súbor reštrikcií zameraných na obmedzenie prílevu nelegálnych migrantov do USA.



Na základe týchto pravidiel budú musieť migranti smerujúci do USA požiadať o azyl v online aplikácii Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP) a dohodnúť si takýmto spôsobom termín stretnutia s príslušnými predstaviteľmi USA. Ďalšou možnosťou je požiadať o azyl v krajine, ktorou prechádzajú cestou k hraniciam Spojených štátov.



Ministerstvo zahraničných vecí USA okrem toho minulý týždeň oznámilo, že plánuje zriadiť centrá na spracovanie žiadostí nádejných migrantov v iných krajinách ako Kolumbia či Guatemala. Kanada a Španielsko podľa amerických predstaviteľov taktiež súhlasili s tým, že prijmú časť z migrantov, ktorých emigráciu odobria takéto centrá.