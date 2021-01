USA vyslali do Čierneho mora už svoju tretiu vojnovú loď

Moskva 29. januára (TASR) - Americké námorné sily vyslali do Čierneho mora tretiu vojnovú loď v rámci posilňovania svojej prítomnosti v tomto strategickom regióne. Informovala o tom v piatok stanica Slobodná Európa (RFE/RL).



Torpédoborec USS Porter vstúpil do vôd Čierneho mora počas rutinnej hliadkovacej plavby 28. januára a pridal sa tak k americkému torpédoborcu USS Donald Cook a zásobovaciemu plavidlu USNS Laramie, uviedli americké námorné sily vo vyhlásení.



Ide o najväčšiu prítomnosť amerických vojnových lodí v Čiernom mori za uplynulé tri roky a dochádza k nej len niekoľko dní po tom, ako nový prezident USA Joe Biden po prvý raz telefonicky hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Vstup torpédoborca USS Porter do čiernomorských vôd demonštruje "náš trvalý záväzok týkajúci sa bezpečnosti a stability v tomto regióne, ktorý máme voči našim spojencom a partnerom zo Severoatlantickej aliancie (NATO)," uviedol kontradmirál Thomas Ralston, veliaci dôstojník torpédoborca Porter.



Čierne more nadobudlo na väčšom strategickom význame pre Spojené štáty a NATO po tom, ako Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym, čo Moskve poskytlo širšiu prítomnosť v danom regióne.



S Čiernym morom susedia spojenci NATO Turecko, Rumunsko a Bulharsko, ako aj Ukrajina a Gruzínsko, ktoré vyjadrujú záujem o vstup do tejto západnej vojenskej aliancie.



Rusko rýchlo zareagovalo na zvýšenú prítomnosť USA v Čiernom mori aktiváciou svojho mobilného pobrežného protilodného systému obrany na Kryme.