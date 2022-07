USA vyslali do Poľska šesť najmodernejších stíhačiek F-22

Washington/Varšava 27. júla (TASR) - Spojené štáty vyslali do Poľska šesť svojich najmodernejších stíhacích lietadiel F-22 Raptor na posilnenie ochrany vzdušného priestoru tejto krajiny v rámci misie NATO s názvom Vzdušný štít. Stíhačky z 90. bojovej perute so základňou na Aljaške absolvovali v stredu medzipristátie na britskej základni Lakenheath, informuje TASR podľa vyhlásenia veliteľstva amerických vzdušných síl pre Európu a Afriku so sídlom v nemeckom Ramsteine.



Vzdušný štít NATO zahŕňa leteckú aj pozemnú protivzdušnú obranu východného krídla Aliancie. "Vznikne takmer neprerušený vzdušný štít od Baltského až po Čierne more. Pre spojencov v NATO zabezpečí lepšiu ochranu ich územia, obyvateľstva a ozbrojených síl pred vzdušnými a raketovými útokmi," uvádza americké veliteľstvo.



Ako uvádzajú ďalej americké vzdušné sily, stíhačka F-22 Raptor prevyšuje svojimi schopnosťami "všetky známe alebo naprojektované bojové lietadlá, čo z nej robí vysoko strategickú platformu pre podporu Vzdušného štítu NATO".