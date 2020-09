V USA vyšetrujú ďalšiu smrť Afroameričana po zásahu polície

Rochester 3. septembra - Demonštrujúci v americkom štáte New York žiadajú vyšetrenie úmrtia psychicky chorého Afroameričana, ktorý údajne zomrel na následky potýčky so skupinou policajtov ešte v marci. Do širšieho povedomia verejnosti sa tento prípad dostal v stredu, keď rodina zosnulého zverejnila video z policajnej kamery zachytávajúce tento incident, píše britský denník The Guardian.



Štyridsaťjedenročný Daniel Prude zomrel v nemocnici 30. marca, týždeň po tom, ako sa incident odohral. Podľa správy súdneho lekára bolo príčinou smrti zadusenie.



Na videu je vidieť nahého, spútaného Afroameričana, ako leží na zemi. Neskôr mu policajti nasadili na hlavu špeciálny vak, tzv. spit hood, ktorý mal zabrániť tomu, aby po nich pľuval.



Prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová oznámila, že vo veci bolo začaté vyšetrovanie. Protestujúci žiadajú, aby boli policajti odsúdení za vraždu.



Prude býval v Chicagu a v meste Rochester na západe štátu New York sa nachádzal z dôvodu rodinnej návštevy. Políciu privolal jeho brat Joe po tom, ako zistil, že opustil jeho dom. Pohotovostnej službe povedal, že jeho brat trpí psychickou poruchou.



"Zavolal som políciu, aby môjmu bratovi pomohli, nie, aby ho zlynčovali. K môjmu bratovi sa (policajti) chovali ako ku zvieraťu. Sedeli tam a smiali sa na ňom, vtipkovali, doberali si ho," vyjadril sa jeho brat na stredajšej tlačovej konferencii.



V Spojených štátoch už mesiace prebiehajú protesty proti policajnej brutalite, páchanej najmä na Afroameričanoch. Najznámejším prípadom posledných mesiacov je smrť Georgea Floyda v štáte Minnesota, ktorý v máji zomrel po zatknutí políciou.