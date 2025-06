USA vyšlú námornú pechotu do Los Angeles v reakcii na protesty

Washington 10. júna (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa nariadila približne 700 príslušníkom námornej pechoty, aby sa pripojili k jednotkám Národnej gardy, ktoré sa v Los Angeles usilujú potlačiť protesty proti imigračnej politike. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP, stanice CNN a portálu Politico.eu.



Regionálne velenie americkej armády USNORTHCOM vo svojom vyhlásení uviedlo, že „aktivovalo prápor námornej pechoty, ktorý bol cez víkend uvedený do pohotovostného stavu“. Približne 700 príslušníkov námornej pechoty má za cieľ zabezpečiť „dostatočný počet síl na nepretržité pokrytie oblasti na podporu vedúcej federálnej agentúry“.



Protesty, ktoré v niektorých prípadoch prerástli do násilností, vypukli v oblasti Los Angeles v piatok a boli reakciou na razie pracovníkov Imigračného a colného úradu (ICE) zamerané proti nelegálnym migrantom. Biely dom ich označil za „bežné deportačné operácie“.



Trump v sobotu nariadil mobilizáciu 2000 príslušníkov Národnej gardy na potlačenie týchto protestov. Ich nasadenie kritizoval kalifornský guvernér Gavin Newsom, ktorý sa medzičasom vyjadril aj k mobilizácii príslušníkov námornej pechoty.



„Príslušníci americkej námornej pechoty slúžili čestne vo viacerých vojnách na obranu demokracie,“ napísal Newsom na sieti X. „Nemali by byť nasadzovaní na americkej pôde proti vlastným spoluobčanom len preto, aby naplnili zvrátenú fantáziu diktátorského prezidenta. Toto nie je americké,“ dodal.



Agentúra Reuters s odvolaním na nemenovaného amerického predstaviteľa informovala, že prápor bude do Los Angeles vyslaný dočasne, kým sa na miesto nedostanú ďalší príslušníci Národnej gardy. Podľa kancelárie kalifornského guvernéra je v Los Angeles v súčasnosti 300 príslušníkov Národnej gardy, informuje CNN