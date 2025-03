USA vystríhajú občanov v Sýrii pred rizikom útokov na konci ramadánu

Damask 29. marca (TASR) - Veľvyslanectvo Spojených štátov v Sýrii v piatok varovalo amerických občanov pred zvýšeným rizikom útokov v nasledujúcich dňoch, keď sa na konci pôstneho mesiaca ramadán slávi sviatok obetovania Íd al-fitr. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Veľvyslanectvo USA, ktorého činnosť je pozastavená od roku 2012, v piatok neskoro večer zverejnilo vyhlásenie, v ktorom Američanov upozorňuje na "zvýšenú pravdepodobnosť" útokov počas sviatku Íd al-fitr. Ich terčom sa podľa neho môžu stať ambasády, medzinárodné organizácie a sýrske verejné inštitúcie v Damasku.



"Metódy útokov by mohli okrem iného zahŕňať samostatných útočníkov, ozbrojencov alebo použitie výbušných zariadení," píše sa vo vyhlásení.



Washington naďalej odporúča americkým občanom, aby do Sýrie necestovali, a to z dôvodu "značného rizika terorizmu, občianskych nepokojov, únosov, brania rukojemníkov, ozbrojených konfliktov a nespravodlivého zadržiavania".



Američania v Sýrii sa majú v prípade potreby obrátiť na oddelenie pre vzťahy s USA na veľvyslanectve Českej republiky, ktoré tam zastrešuje americké záujmy, dodáva vyhlásenie.



Bezpečnostná situácia v Sýrii je podľa AFP aj naďalej neistá. Na čele krajiny momentálne stojí dočasná vláda pod vedením prezidenta Ahmada Šaru, ktorého povstalci začiatkom decembra zvrhli režim vládcu Bašara Asada. Zmena prišla po 24 rokoch Asadovej vlády a takmer 14 rokoch občianskej vojny, ktorá vypukla brutálnym potlačením protivládnych protestov v roku 2011.