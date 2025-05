USA vystríhajú pred cestou do Talianska, poukazujú na hrozbu terorizmu

Rím 27. mája (TASR) - Spojené štáty v utorok pozmenili svoje cestovné odporúčanie pre Taliansko a vyzvali návštevníkov tejto krajiny na „zvýšenú obozretnosť z dôvodu terorizmu“. Taliansko je pre Američanov jednou z najpopulárnejších turistických destinácií, napísala agentúra DPA, z ktorej správy čerpala TASR.



Na webovej stránke amerického ministerstva zahraničných vecí sa uvádza, že v Taliansku hrozí riziko teroristického násilia vrátane útokov a iných aktivít. Teroristi môžu podľa výstrahy zaútočiť bez varovania. Ako časté ciele sa uvádzajú turistické miesta, kostoly, letiská, hotely a reštaurácie. Americké ministerstvo nespresnilo dôvod zmeny klasifikácie.



Taliansko je teraz na zozname cestovných destinácií USA označené druhým stupňom varovania, na ktorom sú už ďalšie veľké štáty EÚ, ako napríklad Nemecko, Francúzsko či Španielsko. Zoznam má celkovo štyri úrovne, pričom štvrtá znamená odporúčanie vôbec necestovať do danej krajiny. Také bolo podľa denníka The Guardian vydané v utorok pre Venezuelu, kde podľa ministerstva americkým občanom hrozí čoraz väčšie riziko neoprávneného zadržania.



Z najnovších údajov vyplýva, že Taliansko navštívi každoročne 7,5 milióna turistov a podnikateľov z USA. Veľký počet návštevníkov prilákala do Ríma aj nedávna voľba nového pápeža, ktorým sa stal americký kardinál Robert Francis Prevost a ktorý prijal pápežské meno Lev XIV.