USA vytvoria fond pre navrátené ukrajinské deti odvlečené do Ruska
Autor TASR
Washington 27. marca (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok oznámili zriadenie nového fondu v hodnote 25 miliónov dolárov na pomoc pri návrate ukrajinských detí, ktoré boli násilím presídlené do Ruska. Prostriedky budú podľa amerického ministerstva zahraničných vecí použité na ich identifikáciu, navrátenie a opätovné začlenenie do spoločnosti. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská iniciatívu USA privítala. „Všetky ukrajinské deti sa musia vrátiť domov,“ napísala na X.
Ukrajinská vláda tvrdí, že od začiatku celoplošnej invázie Moskvy vo februári 2022 bolo na územie Ruska odvlečených 20.000 ukrajinských detí. AFP pripomína, že pre Kyjev ide o mimoriadne citlivú otázku, ktorá je kľúčovou súčasťou všetkých doterajších kôl mierových rokovaní.
Rusko tvrdí, že ukrajinské deti z obsadených oblastí odviezlo v záujme ich vlastnej bezpečnosti a je pripravené vrátiť ich rodinám za podmienok, ktoré považuje za primerané.
Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal v marci 2023 zatykač na ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú a prezidenta Vladimira Putina pre podozrenie z nezákonného prevozu ukrajinských detí, čo prokuratúra klasifikuje ako vojnový zločin. Rusko neuznáva jurisdikciu ICC a obvinenia odmietlo.
