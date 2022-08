USA: Vývoz ukrajinských obilnín sa približuje k predvojnovému obdobiu

Washington 24. augusta (TASR) - Ukrajina smeruje k tomu, že tento mesiac dodá takmer toľko obilnín, ako dodávala pred inváziou Ruska. Je to víťazstvo medzinárodných snáh zmierniť nedostatok potravín vo svete, povedal v utorok nemenovaný predstaviteľ USA pre tlačovú agentúru AFP.



Ukrajina je jedným z najväčších vývozcov pšenice, kukurice, jačmeňa a slnečnicového oleja na svete. Pred vojnou dodávala každý mesiac okolo päť miliónov ton obilnín.



Ukrajinský vývoz sa po invázii Ruska 24. februára takmer zastavil, čo prispelo k prudkému nárastu cien potravín a najtvrdšie to zasiahlo práve chudobné štáty.



"Vďaka intenzívnej medzinárodnej spolupráci je Ukrajina na dobrej ceste k tomu, že v auguste vyvezie až štyri milióny ton poľnohospodárskych produktov," uviedol vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí pre AFP.



Ukrajina a Rusko dosiahli v júli prvú dohodu počas vojny. Týka sa vývozu obilnín a sprostredkovali ju Turecko a generálny tajomník OSN António Guterres. Lode s obilninami môžu vyplávať z ukrajinských prístavov na pobreží Čierneho mora a pokračovať ďalej do cieľa cez "bezpečné koridory".



Za posledných niekoľko týždňov sa vyviezlo z ukrajinských prístavov vyše 720.000 ton obilnín na 33 lodiach. Výrazná je aj európska iniciatíva, vďaka ktorej sa ukrajinské obilniny vyvážajú po riečnych, železničných a cestných trasách. "Cesty solidarity" zriadila Európska únia, na hraniciach však čaká na ukrajinské železničné vagóny prekážka v podobe užšieho rozchodu európskych koľajníc. Napriek tomu sa s európskou pomocou každý mesiac vyváža 2,5 až 3 milióny ton poľnohospodárskej produkcie do Európskej únie a ďalej na medzinárodné trhy, uviedol americký predstaviteľ.



V rámci dohody vyrokovanej Istanbulom môže aj Rusko vyvážať potraviny a hnojivá a nevzťahujú sa na ne medzinárodné sankcie. Guterres nedávno vyzval, aby bol prísun týchto produktov "neprerušovaný", lebo bez ruských hnojív bude už nasledujúci rok svetu hroziť nedostatok plodín.



Spojené štáty vyhlásili, že sankcie uvalené na Rusko za inváziu na Ukrajine sa netýkajú poľnohospodárskych produktov. Obvinili Moskvu zo snahy preniesť vlastnú zodpovednosť za ich nedostatok na zvyšok sveta.



USA minulý týždeň oznámili, že Svetovému potravinovému programu (WFP) poskytnú ďalších 68 miliónov dolárov na nákup 150.000 ton ukrajinskej pšenice, aby sa zmiernila potravinová neistota vo svete.