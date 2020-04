USA vyzdvihli postoj Nemecka k hnutiu Hizballáh

Washington 30. apríla (TASR) - Spojené štáty vyzdvihli vo štvrtok zásadový postoj Nemecka v boji so svetovým terorizmom po tom, čo nemecká vláda zakázala pôsobenie libanonského militantného hnutia Hizballáh na území Nemecka. Vyplýva to z vyhlásenia amerického ministerstva zahraničných vecí zverejneného na Twitteri.



"Naši nemeckí spojenci zaujali zásadový postoj k medzinárodnému terorizmu tým, že zakázali Hizballáh a ešte väčšmi obmedzili schopnosť tohto prostredníka Iránu získavať finančné prostriedky na plánovanie a podnikanie útokov," napísala na Twitteri hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Morgan Ortagusová.



Nemecká vláda zakázala vo štvrtok pôsobenie libanonského militantného hnutia Hizballáh na území Nemecka. Toto Iránom podporované hnutie zároveň označila za "teroristickú organizáciu". Činnosť Hizballáhu na svojom území už zakázali Argentína, Kolumbia, Honduras, Kosovo, Paraguaj a Británia.



Na nasledovanie príkladu Spojeného kráľovstva vyzvalo americké ministerstvo zahraničných vecí aj členské štáty EÚ.



Hizballáh (Alláhova strana) je libanonská šiitská politická a vojenská organizácia. Vznikla v roku 1982 zjednotením niekoľkých šiitských skupín v reakcii na izraelskú inváziu do Libanonu. V arabskom a moslimskom svete je považovaná za legitímnu politickú stranu, avšak Izrael a viaceré štáty západného sveta ju považujú za teroristickú organizáciu.