USA vyzvali Bielorusko, aby neorganizovali prílev migrantov do Európy

Washington 8. novembra (TASR) - Spojené štáty vyzvali v pondelok Bielorusko, aby prestalo "organizovať" prílev migrantov do Európy. Z "nátlaku na zraniteľných ľudí" obvinili bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, informovala agentúra AFP.



"Vyzývame režim (Lukašenka), aby okamžite zastavil svoju kampaň organizovania a vnucovania nelegálnych tokov migrantov cez svoje hranice do Európy," uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price.



Poľské ministerstvo vnútra uviedlo, že v pondelok odvrátilo pokus o nelegálny vstup migrantov z Bieloruska na svoje územie a že situácia je už pod kontrolou. Zverejnilo video, na ktorom je vidieť, ako sa migranti pokúšajú prekonať bariéru so žiletkovým plotom a ako hádžu predmety na poľské jednotky lemujúce plot.



Podľa internetového portálu Onet.pl z videozáznamov vyplýva, že imigrantov sprevádzajú a koordinujú "vojaci a dôstojníci bieloruskej pohraničnej stráže".



Podľa agentúry TASS Výbor pre štátnu hranicu Bieloruskej republiky uviedol, že migranti začali ničiť plot po tom, čo poľské sily použili proti nim nesmrtiace zbrane. "Napriek absencii agresívnych akcií zo strany utečencov poľské bezpečnostné služby použili lietadlá na vyvinutie psychologického nátlaku namiesto toho, aby sa snažili situáciu vyriešiť," uvádza sa v správe s tým, že na ľudí hľadajúcich ochranu striekali slzotvorný plyn.



Predseda poľskej opozičnej Občianskej platformy (PO) Donald Tusk v pondelok vyhlásil, že Poľsko by malo zvážiť aktivovanie článku 4 zmluvy o NATO s cieľom pomôcť krajine vyrovnať sa s hrozbou, ktorú predstavuje migračná vlna.



Poľsko je od leta pod čoraz väčším náporom migrantov z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažia dostať do EÚ. Poľsko tieto pokusy blokuje alebo tých, ktorí cez hranicu prechádzajú, posiela späť do Bieloruska. Varšava a EÚ tvrdia, že ide o organizovanú akciu bieloruskej vlády zameranú na destabilizáciu bloku ako odvetu za západné sankcie uvalené v súvislosti s kontroverznými prezidentskými voľbami, brutálnym potlačením následných protestov i prenasledovaním bieloruskej opozície.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok večer vyzvala členské štáty Európskej únie, aby rozšírili zoznam sankcií voči bieloruským orgánom zodpovedným za hybridný útok na poľsko-bieloruskej hranici.