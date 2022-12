USA vyzvali Čínu, aby zverejnila informácie o závažnosti pandémie

Washington 22. decembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok vyzval Čínu, aby poskytla informácie o vývoji pandémie ochorenia COVID-19 v krajine. Pekingu tiež ponúkol americké proticovidové vakcíny. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Pre všetky krajiny vrátane Číny je dôležité, aby sa sústredili na očkovanie obyvateľstva (proti covidu), sprístupnili testovanie a liečbu, a aby zdieľali informácie so svetom" o vývoji pandémie, povedal šéf americkej diplomacie. Podľa jeho slov zhoršujúca sa pandemická situácia nemá následky iba pre Čínu, ale i pre celý svet.



Peking zatiaľ nepožiadal o pomoc a Čína preferuje očkovať svojich obyvateľov vlastnými vakcínami. Podľa medzinárodných odborníkov sú však menej efektívne, ako tie americké. "Sme plne pripravení poskytnúť pomoc každému, kto o to požiada," uviedol.



Blinken plánuje navštíviť Peking začiatkom roka 2023 a podľa jeho slov je v záujme Spojených štátov pomôcť Číne prekonať súčasnú vlnu šírenia koronavírusu.



Minister zahraničných vecí USA tiež upozornil na to, že pri šírení vírusu môžu vznikať jeho nové varianty, ktoré môžu zasiahnuť aj iné krajiny.



Čína pred dvoma týždňami uvoľnila obmedzenia v oblasti hromadného testovania a karantény po takmer troch rokoch snahy úplne potlačiť šírenie covidu. Ukončenie povinného hromadného testovania na koronavírus však sťažilo sledovanie prudko rastúceho počtu nových prípadov nákazy. Čínske úrady minulý týždeň priznali, že v súčasnosti je "nemožné" spočítať celkový počet pacientov s covidom.