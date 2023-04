USA vyzvali Čínu zastaviť provokatívne správanie v Juhočínskom mori

Washington 29. apríla (TASR) - Spojené štáty v sobotu vyzvali Čínu, aby zastavila svoje "provokatívne a nebezpečné správanie" v Juhočínskom mori. USA reagovali na nedávnu situáciu, keď loď čínskej pobrežnej stráže prenikla do plavebnej dráhy filipínskeho hliadkovacieho plavidla a takmer došlo k zrážke.



Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller vo vyhlásení zverejnenom dva dni pred tým, ako prezident USA Joe Biden prijme v Bielom dome filipínskeho partnera Ferdinanda Marcosa mladšieho, označil incident za zastrašovanie zo strany Číny.



"Vyzývame Peking, aby upustil od svojho provokatívneho a nebezpečného správania," povedal Miller a dodal, že akýkoľvek útok na filipínske ozbrojené sily bude mať za následok reakciu USA.



Manila a Washington sa v posledných mesiacoch dohodli na posilnení vzájomného spojenectva, čo zahŕňa obnovenie spoločných námorných hliadok v Juhočínskom mori, ako aj sprístupnenie ďalších filipínskych základní pre amerických vojakov. Podľa AFP by sa Filipíny mohli stať kľúčovým partnerom USA v prípade, že by došlo k čínskej invázii na Taiwan.