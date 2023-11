USA vyzvali Hizballáh, aby sa nepokúšal využiť vojnu Izraela a Hamasu

Washington 3. novembra (TASR) — Spojené štáty v piatok vyzvali Iránom podporované hnutie Hizballáh, aby sa nepokúsilo využiť vojnu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"My a naši partneri sme sa vyjadrili jasne: Hizballáh a ďalší aktéri — štátni či neštátni — by sa nemali pokúšať využiť prebiehajúci konflikt," uviedol hovorca americkej Národnej bezpečnostnej rady (NSC).



Vodca Hizballáhu Hasan Nasralláh v piatok vo svojom prvom verejnom vystúpení od vypuknutia vojny povedal, že USA za ňu nesú "plnú zodpovednosť" a môžu zabrániť jej rozšíreniu v regióne, ak Izrael — spojenec Washingtonu — ukončí boje v pásme Gazy.



Na margo tvrdení Nasralláha hovorca NSC vyhlásil, že USA sa nebudú púšťať do slovnej vojny. "Spojené štáty sa neusilujú o eskaláciu alebo rozšírenie konfliktu, ktorý do Izraela priniesol Hamas," zdôraznil.



Takáto vojna medzi Izraelom a Libanonom by bola podľa neho ešte krvavejšia ako tá z roku 2006, preto USA nechcú, aby sa konflikt rozšíril na Libanon. "Pravdepodobné spustošenie Libanonu a jeho obyvateľov by bola nepredstaviteľná a je možné sa jej vyhnúť," dodal hovorca NSC.