USA vyzvali Irán, aby nezastavil inšpekcie jadrových zariadení

Paríž 18. februára (TASR) - Trojica európskych veľmocí a Spojené štáty naliehali vo štvrtok na Irán, aby naďalej umožnil vykonávať inšpekcie dozornej agentúry OSN pre jadrovú energiu v snahe zachrániť jadrovú dohodu z roku 2015. Informovala o tom agentúra AP.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian hostil v Paríži svojho nemeckého a britského kolegu, šéf americkej diplomacie Tony Blinken sa k nim pripojil prostredníctvom videokonferenčného hovoru.



Irán v pondelok informoval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE), že 21. februára prestane predbežne uplatňovať dodatkový protokol, ktorý inšpektorom MAAE udeľuje rozsiahle právomoci v súvislosti s kontrolami jadrových zariadení islamskej republiky.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas varoval, že Irán sa "zahráva s ohňom" a môže ohroziť úsilie, aby Spojené štáty opäť patrili k signatárom jadrovej dohody. "Sme tí, ktorí v posledných rokoch udržali túto dohodu nažive. Teraz ide o to, aby sa podporil opätovný prístup Spojených štátov k tejto dohode," povedal.



Všetky štyri veľmoci v spoločnom vyhlásení vyzvali Irán, aby zvážil dôsledky týchto závažných krokov a vrátil sa k "úplnému dodržiavaniu" dohody, píše agentúra AFP.



O jadrovej dohode tento týždeň s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním hovorili nemecká kancelárka Angela Merkelová a predseda Európskej rady Charles Michel. Tento víkend má do Iránu odcestovať šéf MAAE s cieľom nájsť riešenie, ktoré agentúre umožní pokračovať v inšpekciách jadrových zariadení.



Jadrová dohoda z roku 2015, známa aj pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), zaväzuje Teherán, aby výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity. Okrem USA ju vtedy podpísali Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko a Rusko.



Spojené štáty pod vedením bývalého prezidenta Donalda Trumpa však od tejto zmluvy v roku 2018 jednostranne odstúpili a na Irán opätovne uvalili sériu sankcií. Teherán na to následne reagoval niekoľkonásobným porušením jadrovej dohody. Administratíva nového prezidenta Bidena vyjadrila ochotu opäť k tejto dohode pristúpiť, no podmieňuje to tým, že Teherán najprv začne plniť svoje záväzky.