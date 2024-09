USA vyzvali Irán, aby výbuchy v Libanone nevyužil na eskaláciu napätia

Washington 17. septembra (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v utorok vyzvalo Irán, aby výbuchy v Libanone nevyužilo vo svoj prospech a zdržalo sa ďalšieho zvyšovania napätia na Blízkom východe. Terčom útokov, z ktorých Libanon viní Izrael, sa stali aj členovia militantného hnutia Hizballáh podporovaného Teheránom, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Bezprecedentná séria pravdepodobne koordinovaných výbuchov malých komunikačných zariadení, tzv. pagerov, si v Libanone vyžiadala najmenej deväť obetí a približne 2800 zranených. Zranených aj obete hlásili aj zo susednej Sýrie, tamojší počet postihnutých však zatiaľ nespresnili.



Spojené štáty, spojenec Izraela, tvrdia, že sa na explóziách nepodieľali ani o nich vopred nevedeli a momentálne zbierajú informácie. Hnutie Hizballáh aj libanonská vláda pripísali zodpovednosť Izraelu, ten sa k situácii doteraz nevyjadril, no hnutie už prisľúbilo odvetu.



Libanonské ministerstvo zahraničných vecí označilo výbuchy za "izraelský kybernetický útok", no neposkytlo žiadne podrobnosti o tom, ako dospelo k tomuto záveru. Minister informácií Zijád Makárí tiež hovoril o narušení suverenity Libanonu.



Na situáciu v Libanone zareagovalo aj spriaznené palestínske militantné hnutie Hamas, s ktorým je Izrael už takmer rok vo vojne, vyvolanej útokom palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023.



Hamas výbuchy podľa svojho vyhlásenia považuje za súčasť "agresie" Izraela na Blízkom východe a eskaláciu, ktorá povedie Izrael iba k "zlyhaniu a prehre". Tento útok podľa hnutia nerozlišoval medzi militantmi a civilistami.



K výbuchom došlo iba niekoľko hodín po tom, ako izraelská kontrarozviedka Šin Bet informovala o zmarení plánu Hizballáhu spáchať atentát na bývalého vysokopostaveného predstaviteľa izraelskej armády.



Hizballáh tvrdí, že momentálne vykonáva "bezpečnostné aj vedecké" vyšetrovanie príčin výbuchov. Diplomatické a ďalšie zdroje podľa Reuters špekulovali, že mohli byť spôsobené explóziou batérií v zariadeniach, prípadne ich prehriatím. Odborníci v tejto oblasti však spochybnili, že by na spôsobenie výbuchov stačila samotná batéria.



Izraelské tajné služby už v minulosti umiestňovali výbušniny do mobilných telefónov, píše sa podľa Reuters v knihe "Rise and Kill First" o izraelských atentátoch.



Militanti Hizballáhu podľa nemenovaných zdrojov začali pagery používať v snahe vyhnúť sa sledovaniu zo strany Izraela. V prípade vybuchnutých zariadení išlo o najnovšie modely, ktoré hnutie používalo v posledných mesiacoch.