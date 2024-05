USA vyzvali Irán na zastavenie dodávok zbraní húsíom

New York 14. mája (TASR) – Spojené štáty v pondelok vyzvali Irán na zastavenie dodávok zbraní húsíjským povstalcom v Jemene, ktoré im umožňujú "bezohľadné útoky" nielen na lode v Červenom mori. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Zástupca veľvyslankyne USA pri OSN Robert Wood na pôde Bezpečnostnej rady OSN vyhlásil, že na skutočný postup k ukončeniu občianskej vojny v Jemene je potrebné jednotne "odsúdiť Irán za jeho destabilizujúci vplyv a trvať na tom, že sa nemôže skrývať za húsíov".



Podľa Wooda existuje množstvo dôkazov o tom, že Irán húsíom v rozpore so sankciami OSN dodáva balistické strely a strely s plochou dráhou letu.



Húsíovia tvrdia, že svoje útoky na lode plaviace sa vodami Červeného mora a Adenského zálivu podnikajú v snahe vyvinúť tlak na Izrael. Ten od útoku militantov palestínskeho hnutia Hamas na juh svojho územia zo 7. októbra 2023, pri ktorom zahynulo takmer 1200 ľudí a približne 250 padlo do zajatia, spustil v Pásme Gazy pozemnú ofenzívu, pri ktorej prišlo o život viac než 35.000 Palestínčanov.



Húsíovia od novembra podnikli proti lodiam viac než 50 útokov, jednu loď obsadili a jednu potopili, uviedla minulý mesiac Námorná správa Spojených štátov (MARAD).



Počet útokov húsíov počas uplynulých týždňov poklesol, pretože proti nim podnikla letecké údery aliancia na čele s USA. Osobitný zmocnenec OSN pre Jemen Hans Grundberg však upozornil, že nepokoje v Jemene aj napriek poklesu útokov na lode naďalej pokračujú.